Xiaomi लैपटॉप की भारत में एंट्री; Mi Notebook 14, Mi Notebook 14 Horizon Edition लॉन्च; जानें कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने देश में अपने पहले दो लैपटॉप Mi Notebook 14 और Mi Notebook 14 Horizon Edition को लॉन्च किया है. ये लैपटॉप 10th जनरेशन इंटल कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं. Xiaomi ने इनमें Mi ब्लेज अनलॉक फंशन भी दिया है जिससे आप अपने डिवाइस के करीब Mi Band 3 या Mi Band 4 को रखकर बिना पासवर्ड डाले सिस्टम को अनलॉक कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त Mi Quickshare भी है जिसकी मदद से फाइल शेयर करना आसान होता है. Xiaomi इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने लॉन्च के दौरान बताया कि कंपनी ने भारत में Mi Notebook के लॉन्च पर काम करना जनवरी 2019 में शुरू किया था.

Mi Notebook 14 की भारत में शुरुआती कीमत 41,999 रुपये इसके बेस 256GB SSD मॉडल के लिए है. इसके अलावा 512GB SSD मॉडल को 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. एक मॉडल Nvidia GeForce MX250 GPU के साथ है जिसकी कीमत 47,999 रुपये रखी गई है.

दूसरी तरफ, Mi Notebook 14 Horizon Edition की शुरुआती कीमत 54,999 इसके Intel Core i5 मॉडल के लिए है. इसका Intel Core i7 भी उपलब्ध है जिसकी कीमत 59,999 रुपये है.

कंपनी देश में Mi Notebook 14 और Mi Notebook 14 Horizon Edition की बिक्री की शुरुआत 17 जून से अमेजन, Mi.com, Mi होम स्टोर्स और Mi स्टूडियोज के जरिए होगी. इन्हें जल्द ही खरीदारी के लिए ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए भी उपलब्ध कराया जाएगा.

लॉन्च ऑफर्स के तौर पर Mi Notebook 14 और Mi Notebook 14 Horizon Edition अगले एक महीने में HDFC बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करने पर 2,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट/ कैशबैक देगी. 9 महीनों तक का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी मौजूद है.

Mi Notebook 14 में 14 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 16:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद है. इस लैपटॉप में 10th जनरेशन इंटल कोर i5 प्रोसेसर है. इसके साथ 8GB की DDR4 RAM और 512GB तक का SATA SSD मौजूद है. कंपनी ने इसमें USB वेबकैम दिया है. इसमें बिल्ट इन बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक चलती है. इसके अलावा यह 1.5 किलोग्राम है.

Mi Notebook 14 की तरह, इसमें भी विन्डोज 10 होम एडिशन और 14 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS डिस्प्ले 91 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो, 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ है. इसमें 10th जनरेशन और Intel Core i7-10510U प्रोसेसर ऑप्शंस हैं जिसमें 8GB की DDR4 RAM है. इसमें साथ में यूएसबी वेबकैम होगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इनेबल करेगा.

कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.0, दो यूएसबी 3.1 पोर्ट्स, एक USB 2.0 पोर्ट और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया होगा.

यह स्टीरियो स्पीकर्स और DTS ऑडियो प्रोसेसिंग के साथ आता है. Xiaomi ने लैपटॉप में Mi Blaze Unlock और Mi Quickshare दिया है. इसके अलावा 46Wh की बैटरी है जो एक बार चार्जिंग पर 10 घंटे तरक चलने का दावा है.

