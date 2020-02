6,000 रुपये तक सस्ते मिल रहे हैं Mi स्मार्टफोन्स, 21 फरवरी तक खरीदारी का मौका

Xiaomi अपने ग्राहकों के लिए Mi सुपर सेल लेकर आई है. यह सेल 17 फरवरी से शुरू हुई है और 21 फरवरी तक चलेगी. इस सेल में कंपनी के पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें Redmi Note 7 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro, Redmi Go आदि शामिल हैं. सेल के दौरान खरीदारी करते समय ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से EMI पर खरीदारी करने पर 5 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. यह सेल Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट mi.com पर चल रही है.

सेल में Redmi Note 7 Pro पर 6,000 रुपये तक की छूट मिल रही है. यह स्मार्टफोन 15,999 रुपये के बजाय 9,999 रुपये की कीमत में मिल रहा है. इस स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसके अलावा स्मार्टफोन में क्वॉकलम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है. फोन में 4000mAh की बैटरी दी गई है.

Redmi K20 पर सेल में डिस्काउंट मौजूद है. यह स्मार्टफोन 24,999 रुपये के बजाय 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Redmi K20 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. सेल्फी के लिए फोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Redmi 8A को सेल के दौरान 7,999 रुपये के बजाय 6,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. फोन में क्वॉकलम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर मौजूद है.

Xiaomi सेल के दौरान Redmi Note 8 Pro को 13,999 रुपये में बेच रही है. इसका ऑरिजनल प्राइस 16,999 रुपये है. Redmi Note 8 Pro में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है. स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी है. फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है.

Redmi Note 8 को सेल में आप 10,499 रुपये में खरीद सकते हैं. बाजार में इसकी कीमत 12,999 रुपये है. इस स्मार्टफोन में क्वॉकलम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है.

सेल के दौरान Redmi K20 Pro पर 4,000 रुपये की छूट है. 28,999 रुपये की कीमत के बजाय यह स्मार्टफोन 24,999 रुपये में मिल रहा है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है.

Redmi Go पर सेल में 1,500 रुपये तक छूट है. 5,999 रुपये के बजाय आपको यह बजट स्मार्टफोन 4,299 रुपये में मिल जाएगा. इस स्मार्टफोन में 3000mAh की बैटरी है.

सेल में Redmi 7A आप 6,499 रुपये के बजाय 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं. Redmi 7A में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर है.

