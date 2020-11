Xiaomi Black Friday Sale: Redmi Note 9 Pro, Redmi 9 Prime पर 3,000 रु की छूट, 29 नवंबर तक खरीदारी का मौका

Xiaomi Black Friday Sale Offers: Xiaomi ने अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल का एलान किया है. यह सेल आज से शुरू हो गई है और 29 नवंबर तक चलेगी. इस सेल के दौरान ग्राहक कंपनी के प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं. इस सेल में ग्राहक mi.com, अमेजन, फ्लिपकार्ट ऑर ऑफलाइन स्टोर्स के खरीदारी करके ऑफर का फायदा ले सकते हैं. सेल में स्मार्टफोन्स के साथ फिटनेस बैंड, पावर बैंक, इयरबड, वायरलेस इयरफोन्स आदि पर भी डिस्काउंट मिलेगा.

सेल के दौरान Redmi 8A Dual के बेस मॉडल की कीमत 9,999 रुपये के बजाय 6,999 रुपये है. वहीं, Redmi 9i को 10,999 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Redmi Note 8 का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट 12,999 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में उपलब्ध होगा.

हाल ही में लॉन्च हुए Redmi 9 Prime के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 13,999 रुपये के बजाय 10,999 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं, Redmi Note 9 Pro के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज की कीमत 17,999 रुपये के बजाय 14,999 रुपये होगी.

सेल में रेडमी पावर बैंक के 10,000mAh वेरिएंट की कीमत 699 रुपये होगी. सेल के दौरान Mi Band 4 2,499 रुपये के बजाय 1,999 रुपये में उपलब्ध होगा. Mi Flex Phone Grip को 199 रुपये के बजाय 149 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

Redmi Earbuds 2C की सेल में कीमत 1,299 रुपये और Redmi Earbud S को 1,699 रुपये में खरीदा जा सकता है. Mi True Wireless Earphones 2C को 3,499 रुपये के बजाय 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. Mi True Wireless Earphones 2 को सेल में 5,499 रुपये के बजाय 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Xiaomi ने सेल में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट रखे हैं. इनमें Mi Beard Trimmer 1C को 1,199 रुपये के बजाय 899 रुपये में खरीदा जा सकता है. Mi Beard Trimmer की कीमत 1,499 रुपये के बजाय 1,299 रुपये है. सेल के दौरान Mi Men Sports Shoes 2 को 3,999 रुपये के बजाय 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं.

