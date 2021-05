Xiaomi फिर बनी भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1; Samsung, Vivo, Oppo को पछाड़ा

Xiaomi लगातार 15वीं तीमाही भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी रही है. कंपनी के भारत प्रमुख और ग्लोबल वाइस प्रेजिडेंट मनु कुमार जैन ने कहा कि Xiaomi ने 2021 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन की शिपमेंट की है. IDC की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कन्फर्म किया कि स्मार्टफोन कंपनी ने भारत में स्मार्टफोन्स में 27.2 फीसदी की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है.

इसके अलावा Xiaomi ने तीस लाख से ज्यादा Mi 11, Mi 11 Pro और Mi 11 ultra की बिक्री की है. इन फोन्स को पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था और फिर वैश्विक तौर पर इस साल फरवरी में बाजार में उतारा गया था.

IDC द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, Xiaomi ने 2021 की पहली तिमाही में भारत में 10.4 मिलियन की शिपमेंट की. इसके बाद 7.3 मिलियन यूनिट्स की शिपमेंट के साथ सैमसंग आता है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 19 फीसदी रही है. वीवो और ओप्पो क्रमश: 17.3 फीसदी और 12.2 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर रहे हैं. रियलमी ने 4.1 मिलियन फोन्स की बिक्री की और उसकी बाजार हिस्सेदारी 10.7 फीसदी रही.

IDC की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जहां Mi 10i इस साल की पहली तिमाही में सबसे बड़ा 5G मॉडल था. वहीं, Redmi 9 सीरीज मॉडल्स भारत में शाओमी की कुल मांग का 10 फीसदी हैं.

दूसरी ओर, Xiaomi ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo पर जाकर एलान किया कि Mi 11 सीरीज के मॉडल्स की वैश्विक तौर पर तीस लाख यूनिट्स से ज्यादा की बिक्री हुई है. Mi 11 मॉडल्स की बिक्री के आंकड़े जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच लिए गए हैं, जिसमें थर्ड पार्टी रिटेलर सेल रिकॉर्ड्स और दूसरे बाहरी स्रोत शामिल हैं. Mi 11 सीरीज का 2021 में केवल तीन महीनों के लिए कारोबार हुआ था, फरवरी में इसका पूरी दुनिया के बाजारों के लिए एलान किया गया था.

