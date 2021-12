Xiaomi 12 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को अगले हफ्ते किया जाएगा लॉन्च, पेश हो सकते हैं ये तीन मॉडल, जानें खूबियां

कंपनी कम से कम अपने तीन मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें Xiaomi 12, Xiaomi 12X और Xiaomi 12 Pro शामिल हैं.

Xiaomi 28 दिसंबर को चीन में अपना अगला फ्लैगशिप फोन लाइन-अप Xiaomi 12 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. (फोटो-इंडियन एक्सप्रेस)

Xiaomi 28 दिसंबर को चीन में अपना अगला फ्लैगशिप फोन लाइन-अप Xiaomi 12 सीरीज लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने आज मंगलवार को इसकी घोषणा की. इसके अलावा, चीनी माइक्रोब्लॉगिंग साइट Weibo पर फाउंडर Lei Jun समेत Xiaomi के शीर्ष अधिकारियों ने इस संबंध में कई अलग-अलग पोस्ट किए हैं, जिनसे पता चलता है कि इस दौरान कंपनी के कम से कम तीन मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें Xiaomi 12, Xiaomi 12X और Xiaomi 12 Pro शामिल हैं. इसके अलावा, Xiaomi 12 Ultra के कुछ समय बाद साल 2022 में आने की उम्मीद है. December 2021 car discounts: Maruti Suzuki अपनी गाड़ियों पर दे रही है बंपर डिस्काउंट, जानें किस कार पर कितनी कर सकते हैं बचत Xiaomi 12 सीरीज़ में हो सकती है ये खूबियां खास बात यह है कि कंपनी Xiaomi 12 और Xiaomi 12 Pro को क्वालकॉम के ब्रांड-न्यू स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च करने जा रही है. वहीं, Xiaomi 12X मॉडल को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

इसके अलावा, खबरों के मुताबिक Xiaomi 12 Pro में 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हो सकता है.

इन स्मार्टफोन्स की खूबियों में सॉफ्टवेयर को लेकर नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं. तीनों स्मार्टफोन्स के Android 12 पर आधारित Xiaomi के MIUI 13 के साथ आने की उम्मीद है.

कुछ समय पहले, Xiaomi ने चीन में Xiaomi 11T सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसमें दो मॉडल ​​11T और 11T Pro थे.

फिलहाल इस बारे में कोई अपडेट नहीं है कि इसे भारत में कब लॉन्च किया जाएगा. हालांकि जानकारों की मानें तो इसे कुछ समय में भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है.

Xiaomi India के एमडी मनु जैन ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया है कि कि कंपनी भारत में पहले से कहीं अधिक प्रीमियम Xiaomi-ब्रांडेड फोन लॉन्च कर सकती है. जैन ने कहा था, “आप देखेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं और फ्लेगशिप साइड पर फोकस कर रहे हैं.”

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.