Xiaomi, Redmi Software Update: दोनों ब्रैंड्स के चुने हुए स्मार्टफोन्स को मिलेगा MIUI 13 अपडेट, यहां देखिए कौन से फोन हैं इस लिस्ट में शामिल

Xiaomi ने 10 स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें MIUI 13 अपडेट मिलेगा. इस लिस्ट में हाल ही में लॉन्च Xiaomi 11T Pro के साथ ही Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन को भी शामिल किया गया है.

Xiaomi भारत में नए MIUI 13 अपडेट को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है.

Xiaomi, Redmi Software Update: Xiaomi भारत में नए MIUI 13 अपडेट को जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है. Xiaomi ने उन सभी स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट जारी की है, जिनके लिए MIUI 13 अपडेट को जारी किया जाएगा. इसके तहत, Xiaomi और Redmi ब्रांड वाले स्मार्टफ़ोन यूजर्स को जल्द ही नया अपडेट मिलने लगेगा. कंपनी ने 10 स्मार्टफोन्स की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें MIUI 13 अपडेट मिलेगा. इन स्मार्टफोन्स को किया गया है शामिल इस लिस्ट में हाल ही में लॉन्च Xiaomi 11T प्रो स्मार्टफोन शामिल है. इसके अलावा, इस लिस्ट में Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन को भी शामिल किया गया है. हाल ही में देश में लॉन्च किए गए नए स्मार्टफोन Xiaomi 11i हाइपरचार्ज (और 11i) को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है. आइए जानते हैं कि और कौन-कौन से स्मार्टफोन्स को MIUI 13 अपडेट के लिए चुना गया है. मार्च 2022 तक भारत में MIUI 13 अपडेट प्राप्त वाले Xiaomi, Redmi स्मार्टफोन्स की पूरी लिस्ट यहां दी गई है. Mi 11 Ultra

Mi 11X Pro

Xiaomi 11T Pro

Mi 11X

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 Prime MIUI 13 अपडेट में मिलेंगे ये फीचर्स Xiaomi का कहना है कि नया MIUI 13 अपडेट सिस्टम रिसोर्सेज को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए बेहतर परफॉर्मेंस और एल्गोरिदम लेकर आएगा और यह Xiaomi व Redmi फोन में बैटरी लाइफ को भी इंप्रुव करेगा. अपडेट के तहत, MiSans के नाम से एक अपग्रेडेड फ़ॉन्ट, न्यू लाइव वॉलपेपर और लुक में थोड़ा बदलाव भी हो रहा है. इसके ज़रिए, "साइडबार" जैसे फीचर्स के साथ मल्टीटास्किंग को भी बढ़ावा मिलेगा. Xiaomi का कहना है कि MIUI 13 इंस्टॉल वाले फ्लैगशिप Xiaomi फोन्स में बैकग्राउंड में 14 ऐप्स तक चलने में सक्षम होंगे.

