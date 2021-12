Xiaomi 11i Series: अगले महीने आ रहा है ये शानदार स्मार्टफोन, 15 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज, जानें इसकी अन्य खूबियां

कंपनी का दावा है कि Xiaomi 11i Hypercharge स्मार्टफोन को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा.

अगले महीने, 6 जनवरी को भारत में Xiaomi 11i सीरीज़ लॉन्च होने जा रहा है. (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Xiaomi 11i Series: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi अगले महीने, 6 जनवरी को भारत में Xiaomi 11i सीरीज़ लॉन्च करने जा रही है. इस सीरीज़ के तहत Xiaomi 11i Hypercharge और Xiaomi 11i को पेश किया जाएगा. कंपनी का दावा है कि Xiaomi 11i हाइपरचार्ज देश का सबसे तेज़ चार्ज होने वाला स्मार्टफोन होगा. कंपनी का कहना है कि इस नए स्मार्टफोन को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा. यह फोन Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 Pro+ फोन का रीब्रैंडेड वर्ज़न हो सकता है. Redmi Note 11 Pro में 67W और Redmi Note 11 Pro+ में 120W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. Xiaomi द्वारा जारी Xiaomi 11i हाइपरचार्ज स्मार्टफोन के एक प्रमोशनल इमेज से इसके आयताकार डिजाइन का पता चलता है. ऐसा ही डिजाइन Redmi Note 11 series फोन में भी था. इमेज से पता चलता है कि इस फोन को केवल दो कलर ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकेगा – नीला और गुलाबी. हालांकि इसकी पुष्टि लॉन्चिंग के ज़रिए होगी. Reddit IPO: अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म IPO लाने को तैयार, SEC के पास जमा किए दस्तावेज Xiaomi 11i में हो सकते हैं ये फीचर्स Xiaomi 11i स्मार्टफोन Redmi Note 11 Pro का रीब्रैंडेड वर्ज़न हो सकता है. इस हिसाब से इस स्मार्टफोन में 6.67-इंच की सुपर AMOLED स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 होने की उम्मीद है.

इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 920 5G प्रोसेसर हो सकता है और इसे 8GB रैम व 256GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है.

इसके अलावा, इसमें 8MP अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो कैमरा के साथ पीछे की तरफ 108MP कैमरा हो सकता है. इसके साथ ही 16MP का फ्रंट कैमरा होने की भी उम्मीद है.

इस नए स्मार्टफोन में 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,160mAh की बैटरी होने की उम्मीद है.

इसके अलावा, इसमें यह एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और स्टीरियो स्पीकर से लैस हो सकता है. Tata Tiago CNG, Tigor CNG Launch: टाटा की लोकप्रिय कारों के सीएनजी मॉडल अगले महीने आने के आसार, कई डीलर्स ने शुरू की प्री-बुकिंग, जानिए इनमें क्या होगा खास Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में हो सकते हैं ये फीचर्स Xiaomi 11i Hypercharge, Xiaomi 11i का एक वर्जन हो सकता है. यह Redmi Note 11 Pro+ पर बेस्ड हो सकता है इसलिए इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ 6.67-इंच सुपर AMOLED स्क्रीन होने की उम्मीद है.

यह फोन भी मीडियाटेक डाइमेंशन 920 5G प्रोसेसर से लैस हो सकता है और 8GB रैम व 256GB UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आ सकता है.

इसके कैमरा सेटअप में भी 108MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 2MP मैक्रो कैमरा और 16MP फ्रंट कैमरा हो सकता है.

