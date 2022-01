Xiaomi 11i और 11i Hypercharge भारत में लॉन्च, 15 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज, जानें कीमत समेत अन्य खूबियां

Xiaomi 11i और 11i Hypercharge स्मार्टफोन्स में केवल चार्जिंग स्पीड और बैटरी का अंतर है. हाइपरचार्ज में 120W चार्ज एडॉप्टर और छोटी 4500 एमएएच की डुअल-बैटरी मिलती है.

Xiaomi ने अपने दो नए मिड रेंज स्मार्टफोन Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hypercharge को भारत में लॉन्च कर दिया है. (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

Xiaomi 11i Series: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi ने अपने दो नए मिड रेंज स्मार्टफोन Xiaomi 11i और Xiaomi 11i Hypercharge को भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि Xiaomi 11i हाइपरचार्ज देश का सबसे तेज़ चार्ज होने वाला स्मार्टफोन है. कंपनी का कहना है कि इस नए स्मार्टफोन को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में केवल 15 मिनट का समय लगेगा. यहां हमने इन दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत और खूबियों के बारे में पूरी जानकारी दी है. Paytm ने लॉन्च किया Tap to Pay सर्विस, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने या फोन लॉक होने पर भी कर सकेंगे पेमेंट, जानें पूरा प्रोसेस Xiaomi 11i, 11i Hypercharge: कीमत और कैशबैक ऑफर प्राइस की बात करें तो Xiaomi 11i के 6GB रैम+128GB वर्जन की कीमत 24,999 रुपये से शुरू होगी, वहीं, 8GB रैम+256GB वैरिएंट की कीमत 26,999 रुपये तय की गई है.

Xiaomi 11i हाइपरचार्ज वेरिएंट में 6GB RAM + 128GB वर्जन की कीमत 26,999 रुपये होगी, जबकि 256GB स्टोरेज वाले 8GB रैम ऑप्शन की कीमत 28,999 रुपये तय की गई है.

दोनों फोन में 3GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी दिया गया है. नए साल के मौके पर कंपनी कैशबैक समेत कई ऑफर भी दे रही है, जिसके चलते इस फोन को कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

कंपनी ने Xiaomi 11i पर SBI कार्ड यूजर्स को 2000 रुपये का कैशबैक और हाइपरचार्ज वेरिएंट पर 2500 रुपये का कैशबैक ऑफर किया है.

Xiaomi स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भी पार्टनरशिप कर रही है. यूजर्स Xiaomi 11i और Hypercharge को इस प्रोग्राम के तहत ओरिजनल प्राइस के सिर्फ 70 फीसदी कीमत पर खरीद सकते हैं.

इसके अलावा, कंपनी Xiaomi 11i और 11i हाइपरचार्ज सीरीज में अपग्रेड करने वाले Redmi Note यूजर्स को एक्सचेंज पर अतिरिक्त 4000 रुपये का डिस्काउंट भी दे रही है.

इन स्मार्टफोन्स को 12 जनवरी से फ्लिपकार्ट और Xiaomi स्टोर्स के साथ-साथ Mi.com व अन्य रिटेल स्टोर्स पर खरीदा जा सकेगा. Future Group की कंपनियों के शेयरों में 14 फीसदी की उछाल, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद मजबूत हुए भाव Xiaomi 11i, 11i Hypercharge: स्पेसिफिकेशन Xiaomi 11i और 11i Hypercharge दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक जैसे फीचर दिए गए हैं. दोनों स्मार्टफोन्स में केवल चार्जिंग स्पीड और बैटरी का अंतर है.

हाइपरचार्ज वैरिएंट में 120W चार्ज एडॉप्टर और छोटी 4500 एमएएच की डुअल-बैटरी मिलती है, जबकि 11i में 67W चार्जर और थोड़ी बड़ी 5160 एमएएच की बैटरी है.

Xiaomi का दावा है कि हाइपरचार्ज वैरिएंट में हाई चार्जिंग स्पीड के बावजूद, इसकी बैटरी लाइफ अच्छी होगी. कंपनी का कहना है कि 800 चार्जिंग साइकल के बाद भी फोन की लगभग 80 प्रतिशत बैटरी लाइफ बरकरार रहेगी. यह अहम है क्योंकि जिन स्मार्टफोन्स में फास्ट चार्जिंग सुविधा होती है, उनकी बैटरी लाइफ अक्सर कम होती है.

दोनों फोन में 6.67 इंच का फुल एचडी+ (2400 x 1080) डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट है. पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है जिसमें 700 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस है. यह एक G-OLED (इन-सेल) डिस्प्ले है.

ये स्मार्टफोन्स Mediatek 920 डाइमेंशन चिपसेट द्वारा संचालित हैं और यह एक नैनो-स्लॉट में microSD स्लॉट सपोर्ट के साथ एक डुअल-सिम डिवाइस है. एक्सपेंडेबल स्टोरेज सपोर्ट 1TB है. फोन में वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, आईआर ब्लास्टर और एक्स-एक्सिस लाइनर वाइब्रेशन भी हैं.

इसमें पीछे का कैमरा 108MP (सैमसंग HM2 सेंसर) है जिसमें 8MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP मैक्रो कैमरा है. फोन में डुअल नेटिव ISO भी है, Xiaomi का दावा है कि यह तस्वीरों में बेहतर डायनेमिक रेंज सुनिश्चित करेगा. इसके अलावा, फ्रंट कैमरा 16MP का है. फोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड MIUI 12.5 से संचालित है.

दोनों फोन में डुअल स्पीकर हैं और ये डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन और हाई-रेस वायरलेस सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं. ये डिवाइस एक साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी स्पोर्ट करते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.