Xiaomi 11 Lite NE 5G: शाओमी का नया 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानिए क्या हैं इसकी खूबियां

Xiaomi 11 Lite NE 5G: Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन Xiaomi 11 Lite NE 5G को लॉन्च कर दिया है. Xiaomi का यह फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है. पिछले हफ्ते ही इस फोन को ग्लोबली लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है. Xiaomi के इस स्मार्टफोन में क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 778जी प्रोसेसर और 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है. इसके पूरे कैमरा सेटअप में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा और दो मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी शामिल है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. इसके अलावा भी इस फोन में कई फीचर्स हैं.

Xiaomi 11 Lite NE 5G 6.55-इंच के एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग है. इसका 10-बिट स्क्रीन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 द्वारा प्रोटेक्टेड है. यह फोन 6.81 मिमी की मोटाई के साथ सबसे पतला है. फ्रेम में इस्तेमाल किए गए नए मैग्नीशियम एलॉय की बदौलत इसका वजन 158 ग्राम है. इस नए स्मार्टफोन Xiaomi 11 Lite NE 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट लगा हुआ है. इस फोन में 8GB तक रैम और 128GB स्टोरेज क्षमता है. Xiaomi का कहना है कि इसमें आगे और सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे. कंपनी इसमें 3 साल के एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट की पेशकश कर रही है.

ऑप्टिक्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा है, जिसमें सेटअप को पूरा करने के लिए 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा भी है. इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Xiaomi के इस फोन में क्रिएटिव फोटोग्राफी के लिए भी अलग से कई फीचर्स दिए गए हैं. यह फोन 4,250mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा.

Xiaomi 11 Lite NE 5G की कीमत 6GB/128GB वैरिएंट के लिए 26,999 रुपये है. 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 28,999 रुपये होगी. कंपनी 2,000 रुपये का बैंक ऑफर और दीवाली पर 1,500 रुपये की विशेष छूट भी दे रही है. फोन चार रंगों में उपलब्ध होगा, जिनमें Tuscany Coral, Vinyl Black और Jazz Blue के साथ एक नया Diamond Dazzle शामिल है. यह स्मार्टफोन 2 अक्टूबर की आधी रात से Amazon, Mi.com और Mi Home स्टोर्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.

