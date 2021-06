WWDC 2021: Apple ने लॉन्च किए कई नए सॉफ्टवेयर, जानिए iOS 15, iPadOS 15 और watchOS 8 की खूबियां

Apple WWDC 2021: एपल ने सोमवार को अपनी सालाना वर्ल्डवाइड डेवपलर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है. यहां कंपनी ने iPhone, Mac और Apple Watch के लिए नए सॉफ्टवेयर पेश किए. टेक कंपनी इन पर कई महीनों से काम कर रही थी. इनमें iOS 15 भी शामिल है, जो रिवैम्प्ड फेस टाइम और iMessage के साथ आता है. WWDC में कंपनी एलान करती है कि वो आईफोन और आईपैड में नया क्या पेश कर रही है. जिन सॉफ्टवेयर का एलान हुआ है, वे डेवलपर्स को तुरंत उपलब्ध होंगे. आम लोगों के लिए ये अपडेट बाद में आएंगे.

आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन iOS 15 पेश किया गया है. नए iOS अपडेट में कई फीचर्स में सुधार किया गया है, जिसमें बेहतर फेसटाइम शामिल है. अब फेसटाइम में Spatial Audio, बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए पोर्टरेट मोड और एक समय पर कई लोगों से बात करने के लिए ग्रिड व्यू दिया गया है. इतना ही नहीं, एपल ने एक नया तरीका भी जोड़ा है, जिसकी मदद से यूजर्स जूम की तरह इंडीविजुअल फेसटाइम कॉल्स को शेड्यूल करने के लिए लिंक भेज सकते हैं. इसके साथ यूजर्स एक नए फीचर, ShareTime के जरिए स्क्रीन या म्यूजिक को भी शेयर कर सकते हैं. एक खास बात यह है कि अब फेसटाइम वेब ब्राउजर के जरिए एंड्रॉयड और Windows पर भी सपोर्ट करता है.

iMessage को भी रि-डिजाइन किया जा रहा है. यह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म केवल एपल डिवाइसेज पर उपलब्ध है, जिसके फीचर्स इमेज को गैलरी में बदल देते है. एक नया फीचर “shared with you” आया है, जो उन लिंक को सेव करता है और एक जगह पर रखता है, जो लोग आपको भेजते हैं. यह सफारी, एप्पल म्यूजिक, एपल टीवी और एप्पल पोडकास्ट के साथ काम करता है.

iOS की तरह, iPadOS में भी कई नए फीचर्स मिलेंगे. इसमें नया मल्टीटास्किंग इंटरफेस पेश किया गया है, जिससे आईपैड स्क्रीन पर साथ-साथ दो ऐप्स साथ रखना आसान हो जाता है. दूसरी तरफ, नोट्स ऐप को बेहतर इंटरफेस के साथ अपडेट किया गया है. ट्रांसलेशन ऐप में नए अपडेट का भी एलान किया गया है.

एपल अपने डिवाइसेज में नए प्राइवेसी अपडेट को जोड़ रहा है. उदाहरण के लिए, यह अपने मेल ऐप में ट्रैकर-ब्लॉकर्स नाम का फीचर जोड़ रहा है, जिससे आपका IP एड्रेस और लोकेशन छिप जाती है. कंपनी सेटिंग्स में ऐप ट्रैकर रिपोर्ट भी ऐड कर रही है, जहां यूजर्स यह देख सकते हैं कि पिछले सात दिनों में ऐप जानकारी को कितना इस्तेमाल करते हैं. टेक कंपनी ने एक नई सर्विस iCloud+ का भी एलान किया है. इसमें ऑनलाइन प्राइवेसी के लिए अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं.

एपल के इस लेटेस्ट वॉच सॉफ्टवेयर में नए वॉच फेस के साथ कई नए फीचर्स मिलते हैं. एपल वॉच का इस्तेमाल करके उंगली की मदद से टैक्स्ट मैसेज टाइप कर सकते हैं. इसमें अपडेटेड Breathe ऐप भी मिलता है, जिसे Mindfulness कहा गया है. इसमें सोते समय रेसपिरेट्री रेट को भी ट्रैक किया जाता है. वर्कआउट्स ऐप में नई तरह के वर्कआउट को भी ऐड किया गया है.

अब यूजर्स HomePod Mini से एपल टीवी पर म्यूजिक या मूवीज प्ले करने के लिए कह सकते हैं. इसमें खास बात यह है कि यूजर्स एपल टीवी से जोड़कर अपने HomePod Mini को स्टीरियो स्पीकर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.

WWDC 2021 में एपल ने macOS के नए वर्जन का भी एलान किया है. इसे Monterey कहा गया है. यह नाम कैलिफोर्निया के बीच टाउन पर रखा गया है. macOS Monterey में कई फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें Mac या iPad में समान माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस फीचर को यूनिवर्सल कंट्रोल कहा जाता है. इसके साथ एपल के Safari वेब ब्राउजर में नए फीचर्स जैसे टैब ग्रुपिंग और टैब बुकमार्किंग दिए गए हैं. एपल ने Mac इंटरफेस में नए शॉर्टकट्स भी ऐड किए हैं.

