World Photography Day 2021: स्मार्टफोन से खींची गई फोटो को बनाएं बेहतर, इन 5 ऐप्स का कर सकते हैं इस्तेमाल

Best Mobile apps for images: आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है. आजकल ज्यादातर लोग फोटो खींचने के लिए स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं. कई बजट स्मार्टफोन्स में भी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहती है. वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर आइए कुछ बेस्ट फोटोग्राफी ऐप्स के बारे में जानते हैं, जो आपके स्मार्टफोन्स पर ली गई फोटो को बेहतर बना सकते हैं.

Snapseed एक फ्री ऐप है, जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं. ऐप को Google LLC ने विकसित किया है. यह दोनों एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है. ऐप में 29 फिल्टर और टूल मिलते हैं. आप इसकी मदद से बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकेंगे.

यह एक मुफ्त फोटो एडिटर है, जिसकी मदद से आप अपनी इमेज को शूट, एडिट और शेयर कर सकते हैं. ऐप की मदद से आप रॉ फोटोज को उपयुक्त फोन पर खींच सकेंगे. ऐप दोनों एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है.

ऐप Magix ने डेवलप किया है. यह केवल एंड्रॉयड के लिए है. इसमें साधारण यूजर इंटरफेस के साथ कई बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं. आप इससे एंडिटिंग जैसे कटिंग औक ट्रिमिंग भी कर सकते हैं. ऐप में लाइव शॉट का फीचर है, जिसकी मदद से फोटो लेने से पहले आखिरी कुछ सेकेंड सेव हो जाते हैं और आप लाइव फोटो शेयर कर सरकते हैं. ऐप आपके डिवाइस पर उपलब्ध सभी रेजोल्यूशन और रेश्यो को सपोर्ट करता है. इसमें कई कैमरा फिल्टर और इफेक्ट मिलते हैं. जिसमें Kaleidoscope और मिरर कैमरा इफेक्ट्स शामिल हैं.

ProCam 8 आईओएस डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है. ऐप में आपके कैमरा पर फुल मैनुअल कंट्रोल मिलता है, जिसकी मदद से आप DSLR जैसे कैमरा फीचर्स और फोटो और वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप में यूजर्स को पोर्टरेट मोड भी मिलता है. ऐप 7.99 डॉलर में उपलब्ध है.

यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है. आप Prisma की आर्ट फिल्टर गैलरी में 300 आर्ट स्टाइल तक का इस्तेमाल कर सकते हैं.

