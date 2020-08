दुनिया की सबसे फास्ट इंटरनेट स्पीड, 1 सेकंड से कम समय में डाउनलोड होगी नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी

World Fastest Internet Speed: जहां आपको HD या 4K वीडियो वीडियो देखने में मुश्किल कहो रही है, वहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन (UCL) के इंजीनियरों ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. हाल ही में विकसित हुई टेक्नोलॉजी अब 178 Terabits (TB) प्रति सेकेंड की स्पीड पर डाउनलोड कर सकती है जो 1,78,000 Gbps के बराबर है. दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड पहले जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन्स टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों का है जिनकी स्पीड 172 Terabits प्रति सेकेंड की है.

178 Terabits की स्पीड में व्यक्ति एक सेकेंड से भी कम समय में पूरी नेटफिलिक्स की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकता है. इस स्पीड में ब्लैक होल की दुनिया की पहली तस्वीर को बनाने के लिए जोड़े डेटा को डाउनलोड करने में एक घंटे से भी कम समय लगता है. इस कीर्तिमान को हासिल करने के डेटा को MIT में आधे टन की हार्ड ड्राइव में स्टोर करके भेजा गया था.

इतनी तेज स्पीड को हासिल करने के लिए लंदन में आधारित शोधकर्ताओं ने सामान्य तौर पर ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल किए जाने वाले के मुकाबले कहीं ज्यादा वेवलेंथ के जरिए डेटा भेजा. टीम ने 9THz की जगह 16.8 Terahertz (THz) का इस्तेमाल किया जो कुछ चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध है. जिस पर हमारा इंटरनेट काम करता है, वह 4.5THz की बेंडविथ का इस्तेमाल करती है.

UCL में लेक्चरेर और रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च फेलॉ डॉ. Galdino का मानना है कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इंटरनेट ट्रैफिक कई गुना बढ़ा है. उन्होंने कहा कि लेकिन कोरोना महामारी के अलावा इंटरनेट ट्रैफिक पिछले 10 सालों के दौरान तेजी से बढ़ा है और डेटा की डिमांड में यह पूरी ग्रोथ प्रति बिट की कोस्ट के नीचे आने से जुड़ी है.

उन्होंने आगे कहा कि नई टेक्नोलॉजी का विकास कम कीमत के इस ट्रेंड को बनाए रखने के साथ भविष्य में डेटा रेट की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है.

