Women’s Day 2021: Instagram पर महिलाएं खुद को कैसे रखें सुरक्षित, इन सेफ्टी टिप्स को करें फॉलो

Instagram Safety Tips for women, girls: 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है. आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही हैं. महिलाओं को सशक्त करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी हो गया है. इसमें सोशल मीडिया एक नया चिंता का विषय है. सोशल मीडिया पर हेट स्पीच, ट्रोलिंग और डायरेक्ट मैसेज में नकारात्मक टिप्पणियां सोशल मीडिया के अनुभव को खराब कर सकते हैं. इसके साथ साइबर अपराधी भी आपको शिकार बना सकते हैं. इंस्टाग्राम भी एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. आइए ऐसे कुछ तरीके जानते हैं, जिनकी मदद से महिलाएं इंस्टाग्राम पर खुद को सुरक्षित रख सकती हैं.

अपने अकाउंट को प्राइवेट अकाउंट में बदलने से आप यह कंट्रोल कर सकती हैं कि कौन आपके द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट को देख सकता है. प्राइवेट अकाउंट के जरिए आप किसी फॉलोअर्स को ब्लॉक किए बिना हटा सकती हैं. प्राइवेट अकाउंट होने की स्थिति में वह कोई भी व्यक्ति आपके कंटेंट को नहीं देख सकता हैं, जिसे अप्रूव नहीं किया गया है. इसके अलावा आप फॉलोअर्स को हटा सकते हैं, यह चुन सकते हैं कि कौन आपकी पोस्ट पर टिप्पणी कर सकता है. इसके साथ ही आप “शो एक्टिविटी स्टेटस” को ऑफ कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके किसी दोस्त को आपके ऑनलाइन होने का पता नहीं चलेगा.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए आप अपने अकाउंट के सिक्योरिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं. इस फीचर की जगह से जब आप किसी अज्ञात डिवाइस के जरिए अपने प्रोफाइल में लॉग इन करते हैं, तो आपको एक एसएमएस सिक्योरिटी कोड की जरूरत होती है. अगर आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर चुके हैं, तो आपको हर बार लॉग इन करने के दौरान एक खास लॉग इन कोड दर्ज करना होगा या लॉग इन कोशिशों की पुष्टि करनी होगी.

इस वजह से जब किसी अज्ञात डिवाइस से लॉग इन की कोशिश होगी तो आपको पता चल जाएगा. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट करने की कई तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने मोबाइल फोन से मैसेज (एसएमएस) कोड भेज सकते हैं. या थर्ड पार्टी ऑथिंटिकेशन ऐप से लॉग इन कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है.

आप इंस्टाग्राम पर करीबी दोस्तों की एक लिस्ट बना सकती हैं और उन्हीं के साथ अपनी स्टोरी साझा कर सकती हैं. आप इनमें से किसी को हटा सकती हैं या नए दोस्तों को जोड़ सकती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा करने के दौरान संबंधित व्यक्ति को किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा.

इंस्टाग्राम आपको यह नियंत्रित करने की सुविधा देता है कि आप यह तय कर सकें कि कौन सा कमेंट ऑफेंसिव (आक्रामक) या डराने-धमकाने वाला है. ऐप में ऐसे कई बिल्ट फीचर्स हैं जो खुद ही आक्रामक शब्दों और डराने-धमकाने वाली टिप्पणियों को हटा देता है. आप भी चाहें तो ऐसे शब्दों और इमोजी की सूची बना सकती हैं, जिन्हें आप अपने कमेंट सेक्शन में नहीं देखना चाहती हैं. इसके लिए आपको पोस्ट के कमेंट कंट्रोल सेक्शन में ‘फिल्टर्स’ का इस्तेमाल करना होगा.

टैग्स और मेंशन का इस्तेमाल कर किसी को डराया-धमकाया या उसे निशाना बनाया जाता है. इसलिए इंस्टाग्राम ने नए कंट्रोल को लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन आपको टैग या मेंशन करे. आप इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति, केवल वह व्यक्ति जिसे आप फॉलो करती हैं या कोई भी आपको टैग या मेंशन नहीं करे का विकल्प चुन सकती हैं.

अगर आपके पास अपना प्राइवेट अकाउंट नहीं है, तो भी आप यह तय कर सकती हैं कि इंस्टाग्राम पर कौन आपको देख और फॉलो कर सकता है. ब्लॉकिंग टूल की मदद से ऐसा किया जा सकता है. किसी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए अकाउंट प्रोफाइल में जाएं और ऊपर दाहिनी तरफ मेन्यु में …….’ ओपन करें और फिर ‘ब्लॉक यूजर’ पर क्लिक करें.

आप सेटिंग में प्राइवेसी टैब के जरिए किसी के कमेंट पर लेफ्ट स्वाइप करने पर रोक लगा सकते हैं या फिर आप किसी प्रोफाइल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, जिसे आप प्रतिबंधित करना चाहती हैं. एक बार प्रतिबंधित किए जाने के बाद आपके किसी पोस्ट पर उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कमेंट, जिसे आपने प्रतिबंधित किया है, सिर्फ उसे ही दिखाई देगा. ‘सी कमेंट’ टैप कर आप कमेंट्स को देख सकती हैं और उसे अप्रूव कर सकती हैं या फिर डिलीट कर सकती हैं. आपको प्रतिबंधित अकाउंट की तरफ से किए गए कमेंट के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा.

जिनके पास क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट है, उनके पास यह चुनने का विकल्प होता है कि कौन उन्हें डीएम (डायरेक्ट मैसेज) कर सकता है.

अगर आपको कुछ संदिग्ध या ऐसा पोस्ट दिखाई देता है जो आपको लगता है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो इसकी रिपोर्ट करें. कोई भी व्यक्ति इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल/अकाउंट से किए गए पोस्ट, कमेंट, डीएम, लाइव्स, स्टोरीज, आइजीटीवी और रील्‍स तक के कंटेंट के बारे में रिपोर्ट कर सकता है. कमेंट को रिपोर्ट करने के लिए लेफ्ट स्वाइप करें और एरो (तीर के निशान) को टैप करें. किसी पोस्ट विशेष या अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए मेन्यु में ‘……’ पर क्लिक करें और ‘रिपोर्ट’ करें. आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर भेज सकते हैं. आपके फॉर्म की इंस्टाग्राम टीम समीक्षा कर यह फैसला लेगी कि कमेंट, पोस्ट या अकाउंट को ब्लॉक किया सकता है या नहीं.

