Windows 11 को अब आप भी कर सकते हैं इंस्टॉल, जानिए क्या है इसकी खूबियां और कैसे करें डाउनलोड

Windows 11: माइक्रोसॉफ्ट (Micrisoft) ने भारत में विंडोज 11 (Windows 11) को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को विंडोज 10 पीसी पर मुफ्त अपग्रेड के ज़रिए डाउनलोड किया जा सकता है. इसके साथ ही नए लॉन्च होने वाले लैपटॉप में भी विंडोज 11 का सपोर्ट दिया जाएगा. कंपनी ने घोषणा की है कि Asus, HP और Lenovo जैसे उनके पार्टनरों ने नए प्री- इंस्टॉल्ड विंडोज 11 डिवाइस बनाना शुरू कर दिया है. इसी तरह जल्द ही Acer और Dell भी ऐसे डिवाइस बनाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि नए विंडोज 11 यूजर्स को इसे डाउनलोड करने के लिए पहले “डाउनलोड और इंस्टॉल” को सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस की शर्तों को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद डाउनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.

अगर आपके पीसी में विंडोज 10 सॉफ्टवेयर पहले से है, तो आप पीसी हेल्थ चेक ऐप का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि आपके डिवाइस में विंडोज 11 को इंस्टॉल किया जा सकता है या नहीं. इसके बाद, आप विंडोज अपडेट सेटिंग्स खोलकर यह देख सकते हैं कि आपके डिवाइस में विंडोज 11 को इंस्टॉल किया जा सकता है या नहीं. यहां बताई गई प्रक्रिया के ज़रिए आप विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं.

सबसे पहले सेटिंग्स> अपडेट एंड सिक्योरिटी> विंडोज अपडेट पर जाएं और फिर “चेक फॉर अपडेट्स” पर क्लिक करें. अगर आपका डिवाइस अपग्रेड के लिए तैयार है, तो आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का विकल्प दिखाई देगा. अगर आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए तैयार हैं, तो आप बस डाउनलोड और इंस्टॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं.

लेटेस्ट विंडोज 11 सॉफ्टवेयर अपडेट एक नए यूजर इंटरफेस के साथ आता है और इसके परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है. इसमें आप एक नया विंडोज स्टोर भी देख सकते हैं. इसमें नया सेंटर टास्क बार और स्टार्ट बटन दिया गया है. अब आपको आइकनों का एक ग्रिड दिखाई देगा जिसे नए स्टार्ट मेनू में फिर से व्यवस्थित और पिन किया जा सकता है. इसमें आपको नए डिजाइन के साथ कैलेंडर, वेदर, स्पोर्ट्स लीडरबोर्ड जैसी चीज़ें मिलेंगी. यह नया OS अपने साथ स्प्लिट नोटिफिकेशन और क्विक एक्शन UI के साथ एक बेहतर सिस्टम ट्रे भी लाता है. इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इस नए अपडेट में यूजर्स ज्यादा फास्ट और बेहतर परफॉर्मेंस का अनुभव करेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.