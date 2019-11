मोबाइल इंश्योरेंस लेना क्यों है जरूरी? फोन चोरी या डैमेज होने पर कैसे होती है भरपाई

Benefits of Mobile Insurance Cover: भारत दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजारों में से एक है. भारत में लोग सिर्फ फोन ही नहीं, बल्कि फोन के लिए एक्सेसरीज जैसे फोन केस, हेडफोन, पावर बैंक आदि भी खरीदने का शौक रखते हैं. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन एक्सेसरीज का बाजार साल 2024 के आखिर तक 3.54 बिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत में युवाओं की बड़ी आबादी है, जो इन एक्सेसरीज को स्टाइल स्टेटमेंट की तरह इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से वो अपने फोन को दूसरों से अलग दिखाते हैं.

ऐसे में आपके मोबाइल के चोरी, स्क्रीन डैमेज, पानी से डैमेज आदि से होने वाले नुकसान की स्थिति में मोबाइल इंश्योरेंस भरपाई कर सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि किन तरीकों से आप मोबाइल इंश्योरेंस लेकर अपने फोन के चोरी, डैमेज आदि से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं.

ई कॉमर्स सेक्टर ने भी कई मोबाइल इंश्योरेस पॉलिसी की शुरुआत की हैं जो काफी कम पैसों में मोबाइल के चोरी, स्क्रीन डैमेज से नुकसान की भरपाई करता है. इसके अलावा कुछ और पॉलिसी मौजूद हैं जो आपके स्मार्टफोन के लिए जरूरी है:

जहां ज्यादातर कंपनियां एक साल की वारंटी देती हैं, वहीं एक्सटेंडेड वारंटी आपको तीन साल तक का कवर देगी. इस पॉलिसी का होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर लोग बजट में मिलने वाले स्मार्टफोन खरीदते हैं और इनका बाजार लगातार बढ़ रहा है. यह पॉलिसी फोन के निर्माताओं की तरफ से आने वाले किसी भी डिफेक्ट को कवर करता है. लेकिन यह बात जानना जरूरी है कि यह पॉलिसी फोन के चोरी या डैमेज होने पर कोई कवर नहीं देती क्योंकि यह मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी देती है.

पहले, वॉलेट का चोरी होना एक बड़ा चिंता का मामला होता था. आज इसकी जगह डिजिटल फ्रॉड ने ले ली है. अपराधी आपके सोशल मीडिया अकाउंट, या बैंक डिटेल्स की चोरी कर सकता है. इससे आपके लिए ऑललाइन ट्रांजैक्शन करना भी चिंता की बात बन जाती है. ऐसे में आप साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग यी मालवेयर अटैक से होने वाले नुकसान को कवर करती है.

एक अच्छा होम इंश्योरेंस वह होता है जो आपके मोबाइल फोन के सभी रिस्क को कवर करे. इसमें फिजिकल डैमेज, चोरी, सेंध आदि शामिल है. यह निवेश का भी बेहतरीन तरीका है.

Story: Tapan Singhel

