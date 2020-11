PUBG Mobile India: इस पॉपुलर गेम की भारत में फिर होने जा रही है एंट्री, यहां जानें सबकुछ

PUBG Mobile India: PUBG मोबाइल दुनिया की सबसे लोकप्रिय मोबाइल गेम में से एक है. यह खासकर भारत में बहुत लोकप्रिय है. जब इस पर भारत में सितंबर के महीने में बैन लगाया गया, तो इसके फैन्स निराश हुए. PUBG कॉरपोरेशन ने एलान किया है कि PUBG मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह भारतीय बाजार के लिए खासतौर पर बनाई गई गेम है. हालांकि, यह भारत सरकार के मंजूर देने पर निर्भर करेगा.

अब तक लॉन्च की तारीख को लेकर कोई साफ सूचना नहीं दी गई है. PUBG कॉरपोरेशन ने इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. वर्तमान में रिपोर्ट्स के मुताबिक गेम को जल्द उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, सरकार से गेम को मंजूरी देने की पुष्टि नहीं की गई है.

PUBG कॉरपोरेशन ने हाल ही में PUBG मोबाइल इंडिया को लेकर कई वीडियो टीजर को अपलोड किया है. इन वीडियो में मुख्य भारतीय PUBG मोबाइल के किरदार जैसे Dynamo, Jonathan आदि मौजूद हैं. उसने गेम के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है. वेबसाइट पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है. इसकी जगह केवल जल्द वापस आने का बैनर और गेम के सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मौजूद है.

PUBG कॉरपोरेशन ने एलान किया है कि वर्तमान में वह केवल PUBG मोबाइल को वापस ला रही है. उसने गेम के लाइट वर्जन के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है. ऐसा हो सकता है कि कंपनी पहले PUBG मोबाइल इंडिया लाकर स्थिति को देखे और फिर PUBG मोबाइल इंडिया लाइट गेम को उपयुक्त बदलावों के साथ लॉन्च करे.

भारत के अलावा PUBG मोबाइल को कई देशों में बैन किया गया है, जिसमें टेनसेंट गेम्स का देश चीन भी शामिल है. जिन दूसरे देशों में गेम पर पाबंदी है, उनमें जॉर्डन, नेपाल, इजरायल और इराक शामिल हैं. PUBG मोबाइल ने अपनी गेम को जारी रखने का तरीका खोज लिया है. उदाहरण के लिए, चीन में, गेम में बहुत बदलाव किया गया है और इसका नाम गेम फॉर पीस रख दिया गया है.

30 अक्टूबर से भारत में यूजर्स के लिए PUBG Mobile और PUBG Mobile Lite उपलब्ध नहीं है. 2 सितंबर को भारत ने चीनी संबंध वाले 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था. इसमें लोकप्रिय गेम Pubg मोबाइल शामिल था. इसके पीछे डेटा प्राइवेसी की चिंताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे को कारण बताया गया था. इससे भारत द्वारा बैन किए गए चीनी संबंध वाले मोबाइल ऐप्स की कुल संख्या 224 पर पहुंच गई थी.

