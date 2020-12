अगले साल WhatsApp इन स्मार्टफोन्स पर नहीं करेगा काम, कहीं आपका फोन तो नहीं है शामिल!

अगले साल की शुरुआत के साथ, कुछ एंड्रॉयड और iOS स्मार्टफोन्स के लिए व्हाट्सऐप (WhatsApp) सपोर्ट खत्म हो जाएगा. फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी के मुताबिक, जो सॉफ्टवेयर पुराने हो चुके हैं, उनके लिए व्हाट्सऐप का सपोर्ट 2021 में खत्म हो जाएगा. इस महीने के बाद, यह मैसेजिंग ऐप उन डिवाइसेज पर काम नहीं करेगा, जिनमें कम से कम एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और iOS 9 मौजूद नहीं है. व्हाट्सऐप की सभी सेवाओं और फीचर्स को इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए, कंपनी के सपोर्ट पेज पर यूजर्स को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने का सुझाव दिया गया है.

व्हाट्सऐप सपोर्ट पेज पर यूजर्स को सभी फीचर्स का अनुभव लेने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है. आईफोन के लिए, फोन को कम से कम iOS 9 और उसके आगे और एंड्रॉयड यूजर्स को एंड्रॉयड 4.0.3 या ज्यादा नए वर्जन में अपडेट करना होगा. यह मैसैजिंग ऐप को बिना किसी रूकावट के इस्तेमाल करना जारी रखने के लिए जरूरी है.

आईफोन्स के लिए, iPhone 4 तक के मॉडल पर अब व्हाट्सऐप नहीं होगा. दूसरे लोग जो iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6 और iPhone 6S का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्हें व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करना जारी रखना है, तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को iOS 9 या दूसरे नए अपडेट्स में अपडेट करना होगा.

एंड्रॉयड की बात करें, तो डिवाइसेज जिसमें HTC Desire, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black और Samsung Galaxy S2 शामिल हैं, उनमें 2020 के खत्म होने पर व्हाट्सऐप सपोर्ट नहीं रहेगा. इनके अलावा कुछ दूसरे मॉडल भी हो सकते हैं, अधिकतर मॉडल में एंड्रॉयड वर्जन 4.0.3 मौजूद रहता है. अगर ऐसा नहीं है, तो अपग्रेड करना जरूरी है. कुछ यूजर्स को नए अपडेट के लिए नया स्मार्टफोन भी खरीदना पड़ सकता है.

जिन यूजर्स को यह पता नहीं है कि वे किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सेटिंग्स में जाकर फोन से जुड़ी जनलर इन्फोर्मेशन को सिलेक्ट करना होगा या सेटिंग में About Phone का ऑप्शन होगा. इससे सॉफ्टवेयर का पता चल जाएगा.

