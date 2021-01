WhatsApp ने सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को किया अपडेट, सहमति नहीं देने पर डिलीट करना होगा अकाउंट

WhatsApp new terms and policy: व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने आधिकारिक तौर पर अपनी सर्विस की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है. यूजर्स के पास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर सहमति देने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का समय है. जो लोग नई शर्तों पर सहमति नहीं देते हैं, उन्हें अपने अकाउंट्स को डिलीट करना होगा. मैसेज के मुताबिक, नए अपडेट में व्हाट्सऐप सर्विस और यह आपके डेटा को कैसे प्रोसेस करता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी है. नई प्राइवेसी पॉलिसी में यह भी दिया गया है कि व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ कैसे काम करके कंपनी में इंटिग्रेशन ऑफर देता है.

भारत में यूजर्स ने मैसेजिंग ऐप में जाकर नई पॉलिसी के पॉप अप को देखा होगा. यूजर्स के लिए व्हाट्सऐप मैसेज के आखिर में लिखा गया है, अगर आप AGREE पर टैप करते हैं, तो आप नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी पर सहमति देंगे, जो 8 फरवरी 2021 से लागू हैं. इस तारीख के बाद व्हाट्सऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए आपको अपडेट को मानना होगा. अगर आप अकाउंट को डिलीट करना और ज्यादा जानकारी को चाहते हैं, तो आपको हेल्प सेंटर में जाना होगा.

नई प्राइवेसी पॉलिसी में इस पर ज्यादा डिटेल मिलती है कि व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ कैसे जानकारी को शेयर करता है, जो पहले के वर्जन में नहीं थी. थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में अब अन्य फेसबुक कंपनियां आता है. और कैसे उनके साथ वे सर्विसेज को सपोर्ट देने के लिए काम करते हैं.

इनमें तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवर और दूसरे सिस्टम उपलब्ध कराना, उनके लिए सर्वे और रिसर्च करना, यूजर्स और अन्य की सुरक्षा करना और कस्टम सर्विस का सहयोग करना शामिल है. व्हाट्सऐप ने साफ किया है कि वह थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर और दूसरी फेसबुक कंपनियों के साथ जानकारी इसी स्थिति में शेयर करता है.

