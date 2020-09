WhatsApp पर जल्द आएगा नया एनिमेटेड स्टीकर पैक, साथ में वॉलपेपर की कलर टोन बदलने का फीचर

मैसेजिंग ऐप्लीकेशन व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स के लिए नए फीचर्स लेकर आने वाला है. इस बार कंपनी एक नया स्टीकर पैक लाएगी जिसे Usagyuun कहा गया है. इसके साथ व्हाट्सऐप से जुड़े कुछ बदलाव भी किए जाएंगे. व्हाट्सऐप फीचर को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo के मुताबिक, इन फीचर्स को एंड्रॉयड के लिए लेटेस्ट बीटा में देखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, नया स्टीकर पैक एनिमेटेड है और इसका साइज 3.5MB है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट को एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सऐप 2.20.200.6 बीटा में देखा जा सकता है. एनिमेटेड स्टीकर पैक को Quan Inc ने डेवलप किया है और बीटा में देखा गया है. इसमें व्हाइट कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन है जिसमें खुशी, डर, दुख और प्यार के अलावा दूसरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं.

इसके अलावा कंपनी एक फीचर पर काम कर रही है जिससे यूजर्स अगल-अलग चैट के वॉलपेपर को बदल सकें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया ऑप्शन जिसे वॉलपेपर डिमिंग कहा जा रहा है, उसे विकसित किया जा रहा है. क्योंकि यह अभी विकास की प्रक्रिया में है, इसलिए इसे लेटेस्ट अपडेट में नहीं देखा जा सकेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि फीचर को व्हाट्सऐप 2.20.200.6 बीटा में देखा गया जो यूजर की प्राथमिकता के आधार पर कलर टोन बदलता है.

YouTube Shorts भारत में लॉन्च, TikTok की जगह लेगा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म

फीचर को वॉलपेपर सेक्शन में मौजूद रहने की खबर है जिसे कंपनी अभी विकसित कर रही है. इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि वॉलपेपर डिमिंग टॉगल स्क्रीन में सबसे नीचे दिया होगा. वॉलपेपर में बदलाव टॉगल को दायीं या बायीं तरफ स्वाइप करके किया जा सकता है. यूजर्स अपने लिए उपयुक्त कलर को चुन सकते हैं.

बता दें कि कंपनी एक नया कॉल बटन, डूडल ऑप्शन और बिजनेस अकाउंट के लिए नया कैटलॉग शॉर्टकट लाने वाली है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.