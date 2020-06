अब जल्द कई डिवाइस को सपोर्ट करेगा WhatsApp, फीचर की शुरू हुई टेस्टिंग

व्हाट्सऐप (WhatsApp) के बारे में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह सीमित प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है. यह वर्तमान में मौजूद सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है, लेकिन इसे कई डिवाइस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. लेकिन अब व्हाट्सऐप इस फीचर को लाने की तैयारी में है. व्हाट्सऐप के बारे में नई अपडेट देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी. उसने बताया है कि कई डिवाइस के सपोर्ट को अभी आंतरिक तौर पर टेस्ट किया जा रहा है.

From now on WhatsApp is internally starting some important tests for the multi device feature.

It’s not available yet and there isn’t a release date: it could be next two months, four months, six months ????????‍♂️.. but it’s really positive that they have started to test it on the whole.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 2, 2020