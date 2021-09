WhatsApp New Feature: व्हाट्सऐप पर खोज सकेंगे दुकान और सर्विस, जुड़ने जा रहा है यह खास फीचर

WhatsApp New Feature: फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप बिजनेस (WhatsApp Business) में एक नया फीचर जुड़ने वाला है. यह फीचर व्हाट्सएप यूजर्स को इन-ऐप डायरेक्टरी के माध्यम से सेवाओं और दुकानों को सर्च करने की अनुमति देता है, यानी आप व्हाट्सएप पर ही दुकानों का पता लगा सकेंगे. दरअसल, यह कंपनी द्वारा अपने ई-कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया गया एक प्रयास है. इस फीचर की टेस्टिंग ब्राजील के Sao Paulo में हो रही है.

फेसबुक बिजनेस मैसेजिंग के वाइस प्रेसिडेंट Matt Idema ने कहा कि आने वाले समय में लोग ई-कॉमर्स के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करेंगे. यह नया फीचर इस बड़े मकसद के लिए एक शुरूआत की तरह है. आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह व्हाट्सएप ऐप पर विज्ञापन नहीं आते हैं. व्हाट्सएप अब नए फीचर्स के ज़रिए कमाई करना चाहता है.

Apple का नया iPhone 13 और Pro लांच, भारत में इस दिन से शुरू होगी बिक्री

हाल के वर्षों में व्हाट्सएप ने तेजी के साथ अपने फीचर्स को बिजनेस अनुकुल बनाने की कोशिश की है. इसमें छोटी कंपनियों के लिए एक विशेष ऐप और बड़े व्यवसायों के लिए एक API है. महामारी के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग में काफी तेजी देखी गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए खरीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जून में घोषणा की थी कि कुछ देशों में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए शॉप्स फीचर को व्हाट्सएप में भी लाया जाएगा. व्हाट्सएप ने हाल के वर्षों में शॉपिंग कार्ट और प्रोडक्ट कैटलॉग जैसे शॉपिंग टूल लॉन्च किए हैं.

इस फीचर की टेस्टिंग के लिए ब्राजील के Sao Paulo के कुछ इलाकों में रिटेल, फूड और लोकल सर्विस जैसे कैटेगरी के हजारों व्यवसायों को शामिल किया जाएगा. Idema के अनुसार भविष्य में इस सुविधा के विस्तार के लिए इंडोनेशिया और भारत काफी अनुकूल जगह हैं.

Reliance Jio का नया रिचार्ज प्लान, अब सिर्फ 75 रुपये में 3GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल

कंपनी को हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था. प्राइवेसी संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए व्हाट्सएप ने कहा है कि उसे यूजर्स द्वारा सर्च किए जाने वाले लोकेशन या इसके परिणामों के बारे में नहीं पता होगा और इस जानकारी को कहीं स्टोर भी नहीं किया जाएगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.