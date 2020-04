WhatsApp पर अब एक साथ 8 लोगों से करें ग्रुप वीडियो-वॉयस कॉल, iPhone यूजर्स को मिलने लगा फीचर

फेसबुक ने पिछले हफ्ते अपने सभी प्लेटफॉर्म्स मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप के लिए कुछ नए फीचर्स का एलान किया था. इसी में से एक फीचर व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर ग्रुप वीडियो व वॉयस कॉल मेंबर्स की संख्या बढ़ाया जाना भी था. दरअसल व्हाट्सऐप ने ग्रुप वीडियो और वॉयस कॉल मेंबर्स लिमिट को चार से बढ़ाकर आठ कर दिया है. ग्रुप कॉलिंग का यह नया अपडेट भारत में आने लगा है.

व्हाट्सऐप के बीटा वर्जन पर यह अपडेट पहले ही आ चुका है. अब इसे iOS के स्टेबल वर्जन के लिए रोल आउट किया जाना शुरू किया जा चुका है. व्हाट्सऐप से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सऐप के iOS के लिए लेटेस्ट वर्जन 2.20.50 में ग्रुप कॉल मेंबर्स की लिमिट बढ़ गई है. भारत में यह अपडेट वर्तमान में केवल iOS यूजर्स के लिए आ रहा है. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी यह जल्द ही उपलब्ध होगा.

अपडेट पाने के लिए सभी iOS यूजर्स को पहले ऐप स्टोर पर जाना होगा और फिर व्हाट्सऐप को अपडेट करना होगा] जिसके बाद वे एक साथ 8 लोगों को ग्रुप वीडियो या वॉयस कॉल कर सकेंगे.

WhatsApp for iOS 2.20.50 is available NOW on the App Store. It allows 8 participants in group calls and the new context menu for iOS 13 users. Enjoy ???? pic.twitter.com/tdEHgDEB0m

ग्रुप कॉल मेंबर्स लिमिट को बढ़ाने का एलान करते समय फेसबुक ने कहा था कि यह अपडेट सभी लोगों के लिए अगले हफ्ते उपलब्ध होगा. ऐसे में एंड्रॉयड यूजर्स को भी यह अपडेट इस हफ्ते में ही मिल सकता है. व्हाट्सऐप के नए iOS अपडेट में कुछ दूसरे सुधार भी हैं, जिसमें अपडेटेड मैसेज एक्शन मैन्यू शामिल है.

इस अपडेट के साथ व्हाट्सऐप दूसरे ग्रुप कॉलिंग ऐप्स जैसे Zoom, Hosueparty, Skype आदि को टक्कर देना चाहता है. एक साथ आठ लोगों को ग्रुप वीडियो कॉल करने के लिए पहले मैसेजिंग ऐप अपडेट करना होगा, फिर ओपन करें. यूजर्स एक व्हाट्सऐप ग्रुप से ग्रुप कॉल कर सकते हैं या अलग-अलग कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं.

व्हाट्सऐप ग्रुप में ग्रुप कॉल करने के लिए स्क्रीन के टॉप में दायीं तरफ दिए कॉल ऑप्शन पर क्लिक करें. उसके बाद उन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें जिन्हें कॉल में शामिल करना है. नए अपडेट के साथ यूजर्स आठ लोगों तक को सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर कॉल ऑप्शन पर क्लिक करें. यह भी सुनिश्चित करें कि ग्रुप में शामिल सभी लोगों ने व्हाट्सऐप लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर लिया हो.

इसके अलावा यूजर्स कॉन्टैक्ट को अलग-अलग भी सिलेक्ट करके ग्रुप कॉल कर सकते हैं. इसके लिए यूजर्स को कॉल लॉग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. उसके बाद स्क्रीन के टॉप पर दिए कॉल आइकन को क्लिक करके कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है. ग्रुप वीडियो या वॉयस कॉल में शामिल लोग किसी भी समय कॉल को छोड़कर जा सकते हैं.

