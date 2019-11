स्पाइवेयर अटैक: WhatsApp बोली- सितंबर में किया था आगाह, सरकार ने कहा- अधूरी थी सूचना

वॉट्सऐप (WhatsApp) का कहना है कि उसने सितंबर में भारत सरकार को बताया था कि 121 भारतीय यूजर्स को इजरायली स्पाइवेयर पेगासस ने निशाना बनाया है. वहीं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि उसे वॉट्सऐप से जो सूचना मिली थी, वह अपर्याप्त और अधूरी थी. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वॉट्सऐप ने सरकार द्वारा उससे पिछले सप्ताह पेगासस स्पाइवेयर घटना पर मांगे गए स्पष्टीकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है. इजरायली स्पाइवेयर के जरिए कथित रूप से भारत सहित दुनियाभर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई थी.

आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें वॉट्सऐप से जवाब मिल गया है और अभी उसका अध्ययन किया जा रहा है. इस पर जल्द अंतिम राय तय की जाएगी. सरकार को पिछले सप्ताह भेजे जवाब का ब्योरा देने से इनकार करते हुए वॉट्सऐप ने बताया कि उसने सरकार को सितंबर में भी इसके बारे में सतर्क किया था. मई में इसकी जानकारी देने के बाद सितंबर में दूसरी बार सरकार को इसकी जानकारी दी गई थी.

सूत्रों ने कहा कि वॉट्सऐप ने सितंबर में भेजी सूचना में कहा था कि 121 भारतीय यूजर्स इस स्पाइवेयर से प्रभावित हैं. आईटी मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात को माना कि उन्हें पूर्व में भी वॉट्सऐप से इस बारे में सूचना मिली थी लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मिली सूचना अपर्याप्त और अधूरी थी. साथ ही उसमें काफी अधिक तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था. इस बारे में वॉट्सऐप को भेजे प्रश्नों का जवाब नहीं मिला है.

WhatsApp ने बृहस्पतिवार को कहा था कि इजरायली स्पाइवेयर पेगासस के जरिए कुछ अज्ञात इकाइयों ने दुनियाभर में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की. इनमें भारतीय पत्रकार और कार्यकर्ता भी शामिल है. व्हॉट्सएप ने कहा है कि वह एनएसओ ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है. यह इजराइली कंपनी है जो निगरानी करने का काम करती है. समझा जाता है कि इसी कंपनी ने वह प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसके जरिए कुछ इकाइयों के जासूसों ने करीब 1,400 लोगों के फोन हैक किए हैं. इन इकाइयों का नाम नहीं बताया गया है लेकिन कहा गया है जिन लोगों के फोन हैक हुए हैं, वे चार महाद्वीपों में फैले हैं. इनमें राजनयिक, राजनीतिक विरोधी, पत्रकार और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं.

हालांकि, वॉट्सऐप ने यह खुलासा नहीं किया है कि किसके कहने पर पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं. कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि भारत में कितने लोगों को इस जासूसी का निशाना बनाया गया या वे कौन लोग हैं. कंपनी ने कहा कि मई में उसे एक ऐसे साइबर हमले का पता चला, जिसमें उसकी वीडियो कॉलिंग प्रणाली के जरिए यूजर्स को मालवेयर भेजा गया.

WhatsApp ने कहा कि उसने करीब 1,400 यूजर्स को विशेष वॉट्सऐप संदेश के जरिए इसकी जानकारी दी है. कंपनी को लगता है कि ये व्यक्ति इस मालवेयर से प्रभावित हुए हैं. हालांकि, कंपनी ने भारत में इस स्पाईवेयर हमले से प्रभावित लोगों की संख्या नहीं बताई है लेकिन उसके प्रवक्ता ने कहा कि इस सप्ताह हमने जिन लोगों से संपर्क किया है, उनमें भारतीय यूजर्स भी शामिल हैं. वैश्विक स्तर पर वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या डेढ़ अरब है. भारत में करीब 40 करोड़ लोग वॉट्सऐप का इस्तेमाल करते हैं.

