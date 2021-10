WhatsApp पर जल्द आ सकते हैं ये पांच शानदार फीचर्स, बदल जाएगा वॉयस रिकॉर्डिंग का तरीका, जानिए इसमें और क्या है खास

WhatsApp Updates : पूरी दुनिया में इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर व्हाट्सएप (WhatsApp) को काफी पसंद किया जाता है. यह ऐप यूजर्स को अपने दोस्तों, परिवार और करीबी लोगों के साथ जुड़े रहने में मदद करता है. व्हाट्सएप अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए-नए अपडेट लेकर आ रहा है. यही वजह कि इंस्टैंट मैसेजिंग के लिए कई तरह के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद व्हाट्सएप को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. जल्द ही यूजर्स को ‘सेंड इमेज ऐज स्टिकर्स’ और ‘मैनेज बैकअप साइज’ जैसे कुछ नए अपडेट देखने को मिलेंगे. यहां हम व्हाट्सएप के इन्हीं नए अपडेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

व्हाट्सएप फिलहाल अपने इस नए अपडेट पर काम कर रहा है. इस अपडेट के तहत यूजर्स अपने चैट बैकअप साइज को मैनेज कर सकेंगे. इसका मतलब है कि यूजर्स अब स्पेसिफिक फाइल, फोटो और डॉक्यूमेंट्स को अपने क्लाउड बैकअप से हटा सकते हैं. हो सकता है कि शुरुआत में इस अपडेट को केवल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाए. व्हाट्सएप बीटा ट्रैकर WABetaInfo ने यह जानकारी दी है. इस नए फीचर के तहत यूजर्स क्लाउड पर अपलोड करने से पहले अपने बैकअप साइज को मैनेज कर सकेंगे. यह फीचर फिलहाल टेस्टिंग स्टेज पर है और इसे अभी बीटा टेस्टिंग के लिए पेश किया जाना है.

व्हाट्सएप जल्द ही इस नए फीचर को भी लॉन्च करने जा रहा है. इस फीचर के ज़रिए यूजर्स को वॉयस रिकॉर्डिंग करते समय इसे बीच में रोकने और फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करने की सुविधा मिलेगी. फिलहाल आपके व्हाट्सएप में वॉयस रिकॉर्डिंग को बीच में रोकने का फीचर नहीं है. इस नए अपडेट के बाद आप इस फीचर का फायदा उठा पाएंगे. कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही भविष्य के बीटा अपडेट में आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइस पर लॉन्च किया जाएगा.

इस फीचर पर भी फिलहाल काम चल रहा है और जल्द ही अपडेट के ज़रिए यूजर्स इसका फायदा उठा पाएंगे. इस फीचर के तहत व्हाट्सएप “लास्ट सीन” में “My contacts except” का ऑप्शन देने की योजना बना रहा है. WABetaInfo के अनुसार, “प्रोफाइल पिक्चर” के लिए भी ऐसी ही सुविधा दी जाएगी. मतलब, व्हाट्सएप पर यूजर्स जल्द ही यह तय कर पाएंगे कि कॉन्टैक्ट को डिलीट किए बिना कौन उनकी प्रोफाइल पिक्चर और लास्ट सीन देख सकता है. इस फीचर के तहत, अगर आप कॉन्टैक्ट को अपने डिवाइस में सेव रखते हैं तो भी वह व्यक्ति आपका लास्ट सीन या प्रोफाइल स्टेटस नहीं देख पाएगा.

कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप इस नए फीचर पर भी काम कर रहा है. इस फीचर के तहत यूजर अपने फोटो को स्टिकर में बदल सकेंगे, और फिर इसे किसी को भी व्हाट्सएप पर भेजा जा सकेगा. हालांकि यह फीचर सिर्फ डेस्कटॉप ऐप पर उपलब्ध होगा. WABetaInfo के अनुसार कंपनी ने कहा है कि नया फीचर अभी डेवलपिंग स्टेज पर है और यह अभी बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध नहीं है.

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के स्वामित्व वाला व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर पर भी काम कर रहा है. इस फीचर के तहत यूजर्स बेहतर ग्रुप चैट/बातचीत का इस्तेमाल कर पाएंगे. कंपनी ने अभी तक इस नए फीचर के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. हालांकि रिपोर्ट्स की मानें तो इसे जल्द ही यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा सकता है. इस फीचर को अभी बीटा टेस्टिंग के लिए पेश किया जाना है.

(Article : Anshika Awasthi)

