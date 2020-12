WhatsApp New Features: अब अपनी पसंदीदा चैट के लिए लगा सकेंगे कस्टम वॉलपेपर, टाइप करके सर्च करें स्टीकर

WhatsApp New Features: व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने कुछ नए अपडेट का एलान किया है जिससे वॉलपेपर और सर्च ऑप्शन में बदलाव होगा. नए अपडेट के बाद यूजर्स अलग-अलग चैट के लिए कस्टम वॉलपेपर लगा सकेंगे. गैलरी में वॉलपेपर के ऑप्सऩ भी अपडेट होंगे. मौजूदा डूडल वॉलपेपर को भी नए कलर मिलेंगे. इसके अलावा व्हाट्सऐप अपने सर्च ऑप्शन पर भी काम कर रहा है.

एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सऐप बीटा पर इस साल सितंबर में कस्टम चैट वॉलेपेपर फीचर को देखा गया था. कंपनी इसे आंतरिक तौर पर टेस्ट कर रही थी और अब लोगों के लिए अपने वॉलपेपर से संबंधित बदलावों को लाने जा रही है. यूजर्स अपनी प्राथमिकता या पसंदीदा चैट्स पर रेगुलर वॉलपेपर के अलावा कस्टम वॉलपेपर को लगा सकेंगे. इससे पसंदीदा चैट अलग से दिखेंगी और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मैसेज गलत चैट विन्डो में नहीं भेज दिए गए हैं. कंपनी ने डार्क मोड में अलग चैट वॉलपेपर लगाने का भी ऑप्शन दिया है. एक बार फोन को डार्क मोड में करने पर चैट वॉलपेपर में बदलाव देखा जा सकता है.

इसके अलावा व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए अपने लिए उपयुक्त स्टीकर खोजने को आसान बना रहा है. यूजर्स टाइप करके या इमोजी के जरिए स्टीकर खोज सकेंगे. कंपनी ने स्टीकर ऐप बनाने वालों से अपने स्टीकर्स के लिए एक टैग शामिल करने को कहा था जिससे यूजर्स इन्हें आसानी से सर्च कर सकें. स्टीकर सर्च फीचर को अगस्त में व्हाट्सऐप के बीटा वर्जन में देखा गया था.

व्हाट्सऐप “Together at Home” स्टीकर पैक को भी ला रहा है. यह मौजूदा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के स्टीकर पैक का अपग्रेड है जो लोगों को कोविड-19 से जुड़ी सावधानियों का पालन करने और अंदर रहने का प्रोत्साहन देता है. स्टीकर पैक को शुरुआत में अप्रैल में पेश किया गया था. इसमें लिखा टैक्स्ट नौ भाषाओं में हैं जिनमें अरबी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, पोर्तुगीस, रूसी, स्पैनिश, इंडोनेशियन और तुर्की भाषाएं शामिल हैं.

