2020: WhatsApp में मिले ये नए फीचर्स, यूजर्स का चैट एक्सपीरियंस बना बेहतर

WhatsApp Features in 2020: व्हाट्सऐप (WhatsApp) दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. भारत में भी इसके करोड़ों यूजर्स हैं. अपने ग्राहकों को बेहतर चैट का अनुभव देने के लिए व्हाट्सऐप नए फीचर्स भी लेकर आता रहता है. साल 2020 में भी व्हाट्सऐप यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स लाया. इस साल व्हाट्सऐप पेमेंट, कस्टम वॉलपेपर, QR कोड समेत कई नए फीचर्स लॉन्च किए गए.

व्हाट्सऐप ने इस साल नया फीचर लॉन्च किया, जिसमें चैट को हमेशा के लिए म्यूट किया जा सकेगा. यानी अगर आपको किसी व्यक्ति या ग्रुप की चैट से परेशानी हो रही है, तो आपको उसे ब्लॉक करने की भी जरूरत नहीं है. आप उसे हमेशा के लिए म्यूट कर सकते हैं. यह नया फीचर एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यह नया फीचर प्लेटफॉर्म के वेब वर्जन में भी ऐड किया गया है. इससे पहले यूजर्स चैट को आठ घंटे, एक हफ्ते या एक साल की अवधि के लिए चैट म्यूट करना का विकल्प मिलता था. अब एस साल के लिए म्यूट करने के ऑप्शन की जगह ‘Always’ ने ले ली है.

इस साल व्हाट्सऐप पर QR कोड का फीचर आ गया है. इससे प्लेटफॉर्म पर नए कॉन्टैक्ट को ऐड करना आसान हो जाएगा. जैसे ही आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो आप उसके क्यूआर कोड को स्कैन करके उन्हें अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं. अब आपको इसके लिए उनके नंबर की डिजिट डालने की कोई जरूरत नहीं है. इसके साथ आप क्यूआर कोड को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिसके जरिए वे आपको ऐड कर सकेगा. आपका कोड उस समय तक एक्सपायर नहीं होगा, जब तक आप उसे रिसैट या अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को डिलीट नहीं कर देते हैं.

व्हाट्सऐप ने इस साल अपने सभी एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए एनिमेटेड स्टीकर्स की शुरुआत की. इस फीचर की मदद से यूजर्स एनिमेटेड स्टीकर्स को अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकते हैं. यह फीचर Hike Messenger से मिलता जुलता है. एनिमेटेड स्टीकर्स को डाउनलोड करने के बाद आपको उस व्यक्ति की चैट में जाना है, जिसे आप एनिमेटेड स्टीकर भेजना चाहते हैं. इसके बाद टैक्स्ट बॉक्स में दिए इमोजी आइकन पर टैप करें. डिस्प्ले में सबसे नीचे दिए गए स्टीकर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें. इसके बाद आपको स्टीकर्स पैक की सूची दिखाई देगी, जहां आपको उस स्टीकर पैक को सिलक्ट करना है, जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. स्टीकर भेजने के लिए उसे सिलेक्ट करके उस पर टैप कर दें.

इस साल व्हाट्सऐप ने ग्रुप वीडियो और वॉयस कॉल मेंबर्स लिमिट को चार से बढ़ाकर आठ कर दिया है. ग्रुप कॉलिंग का यह नया अपडेट भारत में भी आ गया है. इस अपडेट के साथ व्हाट्सऐप दूसरे ग्रुप कॉलिंग ऐप्स जैसे Zoom, Hosueparty, Skype आदि को टक्कर देना चाहता है. एक साथ आठ लोगों को ग्रुप वीडियो कॉल करने के लिए पहले मैसेजिंग ओपन करें. यूजर्स एक व्हाट्सऐप ग्रुप से ग्रुप कॉल कर सकते हैं या अलग-अलग कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं. व्हाट्सऐप ग्रुप में ग्रुप कॉल करने के लिए स्क्रीन के टॉप में दायीं तरफ दिए कॉल ऑप्शन पर क्लिक करें. उसके बाद उन कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें जिन्हें कॉल में शामिल करना है. नए अपडेट के साथ यूजर्स आठ लोगों तक को सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर कॉल ऑप्शन पर क्लिक करें.

साल 2020 में व्हाट्सऐप ने आधिकारिक तौर पर डार्क मोड को दुनिया भर के एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए लॉन्च किया. इसी साल फीचर को व्हाट्सऐप वेब और डेस्कटॉप ऐप पर उपलब्ध कराने का भी एलान किया गया. एंड्रॉयड पर इसे इनेबल करने के लिए अपने व्हाट्सऐप को खोलें और टॉप में दायीं तरफ दिए तीन डॉट पर टैप करें. इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. चैट्स ऑप्शन को ओपन कर लें. फिर थीम ऑप्शन पर टैप करना है. आखिर में डार्क मोड को इनेबल करें.

इस साल देशभर में व्हाट्सऐप की पेमेंट सर्विस शुरू हुई. इससे अब व्हाट्सऐप पर मैसेज के साथ-साथ पैसे भी भेज सकेंगे. व्हाट्सऐप का पेमेंट्स फीचर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सिस्टम पर आधारित है. पैसे भेजने के लिए व्हाट्सऐप पे अकाउंट बनाना होगा. उसके बाद जिस शख्स को पैसे भेजने हैं, उसका चैट खोलें. मैसेज बॉक्स में अटैचमेंट के निशान को टच करें. इसके बाद Payment पर टैप करें और जितने पैसे भेजनें हो, उसे भरें. इसके बाद यूपीआई पिन मांगने पर उसे भरें. पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा.

यूजर्स अलग-अलग चैट के लिए कस्टम वॉलपेपर लगा सकेंगे. यूजर्स अपनी प्राथमिकता या पसंदीदा चैट्स पर रेगुलर वॉलपेपर के अलावा कस्टम वॉलपेपर को लगा सकेंगे. इससे पसंदीदा चैट अलग से दिखेंगी और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मैसेज गलत चैट विन्डो में नहीं भेज दिए गए हैं. कंपनी ने डार्क मोड में अलग चैट वॉलपेपर लगाने का भी ऑप्शन दिया है. एक बार फोन को डार्क मोड में करने पर चैट वॉलपेपर में बदलाव देखा जा सकता है.

व्हाट्सऐप ने इस साल अपने प्लेटफॉर्म पर ‘डिसएपियरिंग मैसेज’ फीचर लॉन्च किया. इस फीचर के चलते वॉट्सऐप पर भेजे गए मैसेज एक तय वक्त के बाद अपने आप गायब यानी डिलीट हो जाएंगे. जब भी ग्राहक इस फीचर को इनेबल करेंगे, तब सात दिन बाद चैट से मैसेज खुद ब खुद गायब हो जाएंगे. इससे चैटिंग को और अधिक निजी बनाने में मदद मिलेगी. वॉट्सऐप ने कहा कि किसी एक व्यक्ति के साथ चैट के दौरान दोनों में से कोई भी इस फीचर को चालू कर सकता है, जबकि ग्रुप चैट में यह नियंत्रण एडमिन के पास होगा.

