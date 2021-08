WhatsApp में आईफोन से एंड्रॉयड पर जाने के बाद भी आपकी चैट रहेगी सुरक्षित, इन यूजर्स को मिलेगा फायदा

अगर आप iOS से एंड्रॉयड पर जा रहे हैं, तो आपकी व्हाट्सऐप की चैट हिस्ट्री सुरक्षित रहेगी. लेकिन इसके लिए आपके पास सैमसंग का डिवाइस होना जरूरी है. व्हाट्सऐप एक नया फीचर जोड़ रहा है, जिसकी मदद से आप चैट को आईफोन से एंड्रॉयड इंटरफेस पर ट्रांसफर कर सकते हैं. इनमें मीडिया फाइल, वॉयस नोट को ट्रांसफर किया जा सकता है.

Want to securely take your WhatsApp history from one platform to another? We’re working to make this possible starting with @SamsungMobile devices, and it’s coming to @Android and iOS phones soon.

फीचर का एलान सैमसंग के Galaxy Unpacked 2021 इवेंट के दौरान 11 अगस्त को किया गया. यह फीचर सैमसंग के नए फोल्डेबल फोन्स Galaxy Z Fold 3 और Galaxy Z Flip 3 के साथ दूसरे सैमसंग फोन्स में आने वाले हफ्तों में आएगा. iOS से एंड्रॉयड पर व्हाट्सऐप चैट के ट्रांसफर दूसरे डिवाइसेज पर भी आने की उम्मीद है. लेकिन कब, इसे लेकर साफ जानकारी नहीं मिली है.

इससे पहले चैट का ट्रांसफर तभी संभव था, जब फोन्स में समान मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता था. iOS से एंड्रॉयड या इससे उल्टे में जाने पर व्हाट्सऐप के क्लाउड बैकअप फीचर पर चैट हिस्ट्री सेव की जा सकती है. iOS यूजर्स के लिए यह उनके क्लाउड पर सेव हो सकती है. जबकि, एंड्रॉयड यूजर्स इसे गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं, लेकिन ऐप पर नहीं दोबारा ला सकते.

नए फीचर की मदद से चैट हिस्ट्री फिजिकल लाइटनिंग का इस्तेमाल करके यूएसबी सी केबल को ट्रांसफर कगी जा सकती है. इसमें वेब का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर आपने पहले ही आईओएस और एंड्रॉयड के बीच ट्रांसफर किया है, तो मौजूदा बैकअप रिस्टोर नहीं होगा. नया फीचर उन्हें एक चैट हिस्ट्री में नहीं लाएगा. बैकअप में कोई मौजूदा बैकअप नहीं जाएंगे, बल्कि दो क्लाउड बैकअप बनेंगे.

