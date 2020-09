WhatsApp के ‘एक्सपायरिंग मीडिया’ फीचर की दिखी झलक, कुछ इस तरह करेगा काम

WhatsApp (वॉट्सऐप) ने हाल ही में Android के लिए गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के जरिए एक नया अपडेट सबमिट किया है. इस बीटा वर्जन 2.20.201.6 में वॉट्सऐप के नए ‘एक्सपायरिंग मीडिया’ (Expiring Media) फीचर की झलक सामने आई है. इस फीचर के तहत भेजी गई मीडिया फाइल्स जैसे इमेज, वीडियो या GIF, प्राप्तकर्ता यूजर द्वारा एक बार देख लिए जाने पर अपने आप डिलीट हो जाएगी.

वॉट्सऐप से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी देने वाली वे​बसाइट Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में एक्सपायरिंग मीडिया फीचर की जानकारी व्हाट्सऐप 2.20.201.1 बीटा के जरिए प्राप्त हुई थी. अब लेटेस्ट बीटा वर्जन के जरिए यह सामने आया है कि फीचर कैसे काम करेगा.

WABetaInfo का कहना है कि जब ‘एक्सपायरिंग मीडिया’ फीचर बीटा टेस्टर्स को भविष्य में उपलब्ध होगा तो इसके साथ एक नया बटन ‘व्यू वन्स’ (View Once) होगा. वॉट्सऐप मैसेज भेजने वाला, जब इस बटन का इस्तेमाल कर कोई मीडिया फाइल भेजेगा तो मैसेज प्राप्तकर्ता इसे केवल एक ही बार देख सकेगा. ऐसे मैसेज को खोलने पर मैसेज प्राप्तकर्ता के सामने एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा, “This media will disappear once you leave this chat” (यह मीडिया फाइल चैट छोड़ते ही गायब हो जाएगी).

इसके बाद यूजर के मीडिया फाइल खोलकर देखने के बाद चैट छोड़ते ही वह मैसेज गायब हो जाएगा.

अभी एक्सपायरिंग मीडिया फीचर डेवलपमेंट में है और यह भविष्य में कब उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी नहीं है. हो सकता है फाइनल वर्जन आने तक इसमें और भी कई बदलाव देखने को मिलें.

