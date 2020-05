WhatsApp पर न शेयर करें वेरिफिकेशन कोड व दूसरे डेटा, नहीं तो हो जाएगा फ्रॉड

व्हाट्सऐप (WhatsApp) पर एक नया धोखाधड़ी का तरीका सामने आया है जिसमें एक अकाउंट जो व्हाट्सऐप के तकनीकी स्टाफ से होने का दावा करता है, वह यूजर्स से उनकी वेरिफिकेशन कोड को शेयर करने के लिए कह रहा है. यूजर्स को राजी करने के लिए अकाउंट में प्रोफाइल इमेज के तौर पर व्हाट्सऐप लोगो का इस्तेमाल कर रहा है. इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि व्हाट्सऐप की टीम मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल यूजर्स से संपर्क करने के लिए नहीं करती है और इसकी जगह किसी सावर्जनिक अपडेट के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है. वह फेसबुक या कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट को इस्तेमाल करता है.

व्हाट्सऐप के फीचर्स और अपडेट की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म WABetaInfo ने ट्वीट कर इस नए स्कैम के बारे में बताया है. ट्विटर पर एक यूजर Dario Navarro ने एक संदिग्ध मैसेज के बारे में पूछा जो उसे भेजा गया था. उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें स्पैनिश भाषा का एक मैसेज लिखा गया था. इसमें यूजर से अपनी पहचान को वेरिफाई करने के लिए छह संख्या का वेरिफिकेशन कोड भेजने के लिए कहा गया जो एक एसएमएस में आया.

This is #FAKE . WhatsApp doesn’t message you on WhatsApp, and if they do (for global announcements, but it’s soooo rare), a green verified indicator is visible. WhatsApp never asks your data or verification codes. @WhatsApp should ban this account. ???? https://t.co/nnOehPL8Ca



वेरिफेकशन कोड का इस्तेमाल व्हाट्सऐप अकाउंट को नए डिवाइस पर एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है. इसका लक्ष्य मैसेजिंग ऐप पर यूजर के अकाउंट को किसी बुरे खतरे से सुरक्षित रखना होता है.

लॉकडाउन में घर बैठे YouTube से करिए कमाई, जानें क्या है तरीका

व्हाट्सऐप ऐप पर यूजर्स से कभी भी संपर्क नहीं करता है और किसी दुर्लभ स्थिति में भी लोगो और अकाउंट के नाम के साथ एक हरे रंग का चिन्ह दिया होगा. यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी यूजर्स के किसी भी डेटा को शेयर करने के लिए नहीं कहती है जिसमें ऑथेंटिकेशन कोड भी शामिल है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.