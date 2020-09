WhatsApp पर आपकी चैट कितनी सुरक्षित, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का क्या है मतलब

व्हाट्सऐप (WhatsApp) का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स कर रहे हैं. इसलिए इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है. फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यह कई बार कहा है कि व्हाट्सऐप पर होने वाली सभी चैट सुरक्षित हैं और उसे किसी भी थर्ड पार्टी द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कुछ हाल की घटनाओं में पॉपुलर बॉलवुड सितारों की व्हाट्सऐप चैट लीक होती हुई देखी गई हैं. इससे व्हाट्सऐप यूजर्स के बीच चैट की प्राइवेसी को लेकर चिंता आई है. व्हाट्सऐप ने दावा किया है कि उसका प्लेटफॉर्म सुरक्षित है और सभी चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं.

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि प्लेटफॉर्म आपके मैसेज को एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ प्रोटेक्शन देता है जिससे केवल आप और आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, वे मैसेज को पढ़ सकें. इस बीच में कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता है जिसमें व्हाट्सऐप भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि लोग व्हाट्सऐप व्हाट्सऐप पर केवल फोन नंबर का इस्तेमाल करक् साइन अप करते हैं और व्हाट्सऐप के पास उनके मैसेज के केंटेंट का एक्सेस नहीं होता है.

हालांकि, यूजर्स को यह पता होना चाहिए कि व्हाट्सऐप बैकअप जिसमें चैट, डॉक्यूमेंट्स और सभी दूसरी मीडिया फाइल शामिल हैं, वह एंड्रॉयड फोन पर गूगल ड्राइव और आईफोन्स पर iCloud पर होता है और इसमें व्हाट्सऐप का कुछ संबंध नहीं है. व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि ऑन डिवाइस स्टोरेज पर वह ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गाइडेंस को फॉलो करता है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि गूगल ड्राइव और iCloud पर इन फाइल और चैट का बैकअप गूगल ड्राइव और iCloud पर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं है जिसका मतलब है कि इन्हें दूसरों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है. प्रवक्ता ने कहा कि व्हाट्सऐप यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए सभी सिक्योरिटी फीचर्स को इस्तामल करने का बढ़ावा देता है, जिससे स्टोर किए गए डेटा को एक्सेस करने से रोकता है.

व्हाट्सऐप ने एक ब्लॉग पोस्ट में एंड टू एंड एनक्रिप्शन पर कहा कि व्हाट्सऐप ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल आप और जिस व्यक्ति को आप मैसेज भेज रहे हैं, वे ही उसे पढ़ सकता है. आपके मैसेज लॉक के साथ सिक्योर्ड होते हैं और केवल जिस को भेजा गया और आपके पास मैसेज को अनलॉक और पढ़ने के लिए स्पेशल की होती है. हर व्हाट्सऐप चैट में सिक्योरिटी कोड होता है जिसका इस्तेमाल उसमें भेजी गई कॉल और मैसेज में एंड टू एंड एनक्रिप्शन वेरिफाई करने के लिए किया जाता है.

