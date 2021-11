WhatsApp जल्द लॉन्च कर सकता है नया कम्यूनिटी फीचर, जानिए इसमें क्या होगा खास

WhatsApp Community Feature: व्हाट्सएप (WhatsApp) जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च कर सकता है. WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप एक नए कम्युनिटी फीचर (Community Feature) पर काम कर रहा है. कहा जा रहा है कि यह नया फीचर एडमिन को ग्रुप पर ज्यादा पावर देगा. इस फीचर के तहत ग्रुप्स के भीतर भी ग्रुप बनाया जा सकेगा. नए फीचर में ग्रुप एडमिन कम्युनिटी इनवाइट लिंक का इस्तेमाल करके नए यूजर्स को इनवाइट कर सकते हैं और दूसरे सदस्यों को मैसेज कर सकते हैं. WABetaInfo का कहना है कि ऐसा लगता है कि इसमें चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है. रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिटी आइकन का शेप स्क्वायर आकार में हो सकता है और इसमें राउंडेड कॉर्नर हो सकते हैं.

इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कंपनी इस कम्युनिटी फीचर को कब तक लॉन्च करेगी. व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर लॉन्च करने से कंपनी को टेलीग्राम और सिग्नल जैसे अन्य मैसेजिंग ऐप के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सकती है, जो अपने यूजर्स के लिए कई फीचर्स की पेशकश करते हैं. बता दें कि इस फीचर को सबसे पहले अक्टूबर में XDA Developers ने स्पॉट किया था.

हाल ही में लॉन्च किए गए हैं तीन फीचर

खबरों के अनुसार व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने वेब वर्जन में तीन नए फीचर पेश किए हैं. कंपनी ने पुष्टि की है कि यूजर्स अब वेब वर्जन पर भी फोटो एडिट करने और प्रीव्यू लिंक (Preview Link) करने में सक्षम होंगे. व्हाट्सएप वेब यूजर्स के लिए एक नया स्टिकर सजेशन फीचर (Sticker Suggestion Feature) भी लॉन्च किया गया है. इस फीचर के तहत यूजर्स को मैसेज टाइप करते समय ही स्क्रीन पर स्टिकर सजेशन आएगा, जिससे उन्हें सही स्टिकर के इस्तेमाल में मदद मिलेगी. जो लोग बातचीत के दौरान स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आमतौर पर सही स्टिकर खोजने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है. नए अपडेट के ज़रिए ऐसे लोगों को मदद मिलेगी.

