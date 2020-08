WhatsApp का नया फीचर, मैसेज को कर सकेंगे वेब सर्च; फेक न्यूज पर लगेगी लगाम

कोरना वायरस महामारी के बीच फेक न्यूज का चलन बढ़ा है. ऐसे में अब व्हाट्सऐप (WhatsApp) फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक नया फीचर लेकर आया है. इस नए फीचर के लिए जरिए मैसेज को वेब सर्च करके उसकी प्रमाणिकता का पता लगाया जा सकता है. इस नए फीचर की शुरुआत अभी चुनिंदा देशों में हुई है. इसे अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है.

वेब सर्च फीचर के जरिए व्हाट्सऐप पर आए किसी ऐसे मैसेज जिसे कई बार फॉरवर्ड किया गया है, आप उस मैसेज के साथ दिए मैगनिफाइंग ग्लास आइकन पर क्लिक कर सकते हैं. इस पर टैप करने से आपको अपने फोन के डिफॉल्ट ब्राउजर पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां मैसेज अपलोड हो जाएगा. इससे आप मैसेज के वेब रिजल्ट के जरिए मैसेज की प्रमाणिकता को चेक कर सकेंगे. इसमें वे आर्टिकल भी शामिल हो सकते हैं जो मैसेज को फर्जी सिद्ध कर सकें. कंपनी के ब्लॉग पोस्ट से यह जानकारी मिली है.

ब्लॉग के मुताबिक फीचर से यूजर मैसेज को ब्राउजर के लिए अपलोड कर सकेंगे लेकिन व्हाट्सऐप मैसेज को नहीं देख सकेगा. इससे व्हाट्सऐप पर यूजर की प्राइवेसी सुनिश्चित होगी. फिलहाल इस फीचर को ब्राजील, इटली, आरलैंड, मैक्सिको, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध कराना शुरू किया गया है. यह व्हाट्सऐप के एंड्रायड, आईओएस और व्हाट्सऐप वेब पर लेटेस्ट वर्जन के लिए उपलब्ध होगा.

इससे पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म फेक न्यूूज पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम लिया था. इससे एक बार में केवल एक ही चैट को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं. पहले WhatsApp पर एक बार में 5 चैट पर मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता था.

WhatsApp ने यह कदम कोरोना वायरस से जुड़ी फेक न्यूज को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया है. महामारी के इस दौर में कोविड19 से बचाव और इसके इलाज को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं. इसके लिए वॉट्सऐप को प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है. इस वक्त सभी देा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अफवाहों और फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए तरह-तरह के कदम उठा रहे हैं.

