Google Duo में अब एक साथ 32 लोग कर सकेंगे वेब ग्रुप वीडियो कॉल, बढ़ गई मेंबर लिमिट

गूगल के वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म Google Duo के जरिए अब वेब ग्रुप वीडियो कॉल में 32 सदस्य तक शामिल हो सकेंगे. Google Duo के बाद कंपनी ने Google Meet लॉन्च किया था. अब इस ऐप से वेब पर पर्सनल वीडियो ग्रुप कॉल में 32 यूजर्स को शामिल कर सकेंगे. गूगल ने Meet को प्रोफेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के तौर पर लॉन्च किया था. जबकि Duo को कंपनी ने निजी बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म बताया.

हालांकि, लंबे समय तक वीडियो कॉल को एंड्रॉयड या iOS बेस्ड मोबाइल डिवाइस तक सीमित किया गया. कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉल के यूजर्स की संख्या में इजाफा हुआ और यह टेक कंपनी की ओर से लाया गया एक नया फीचर है. इससे पहले Google Duo पर वेब वीडियो कॉल की सीमा 12 थी. यह सीमा मार्च में आठ थी और मांग बढ़ने से इसमें इजाफा हुआ था.

ट्विटर पर एक यूजर @ sanazahari जो गूगल में प्रोडक्ट और डिजाइन के सीनियर डायरेक्टर हैं, उन्हें ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी. उनके पोस्ट किए ट्वीट में बताया गया है कि इस फीचर की शुरुआत Google Chrome के लेटेस्ट वर्जन के साथ होगी. इसके लिए यूजर्स को Duo के वेब वर्जन में लॉगइन करना होगा. लॉग इन करने के लिए गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करना है. इसमें आपके फोन नंबर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.

इसके अलावा Google Duo की वेबसाइट (duo [dot] google [dot] com) को डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रेसिव वेब ऐप (PWA) के तौर पर सेव किया जा सकता है. इसके अलावा Sanaz के मुताबिक, Google team इस बात को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि Duo के जरिए किए गए वीडियो कॉल सुरक्षित बने रहें. इसके साथ कॉल पर भी यह सुरक्षित रहें. और इसके लिए कंपनी WebRTC API का इस्तेमाल कर रही है जो सुरक्षा को सुनिश्चित करता है.

