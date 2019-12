Voda Idea Vs Airtel Vs Jio: कौन सा प्लान कितना हो गया महंगा, चेक करें लिस्ट

Voda Idea Vs Airtel Vs Jio: वॉयस कॉल और डाटा सस्ते में उपलब्ध होने का दौर खत्म होने को है. इसकी वजह है कि भारत के टेलिकॉम सेक्टर की तीन बड़ी कंपनियों वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), एयरटेल (Airtel) और रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं. वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के रिवाइज्ड प्लान्स जहां 3 दिसंबर से अमल में आने वाले हैं, वहीं जियो के कस्टमर्स की जेब पर 6 दिसंबर से बोझ बढ़ने जा रहा है. आइए जानते हैं कि इन तीनों कंपनियों के किस प्लान के लिए अब आपको कितने ज्यादा रुपये चुकाने होंगे…

वोडाफोन आइडिया के नए प्लान पहले की तुलना में 42 फीसदी तक महंगे हैं. कंपनी ने अनलिमिटेड कैटेगरी में दो दिन, 28 दिन, 84 दिन और 365 दिन की वैधता वाले नए प्लान्स की भी घोषणा की है. इसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने अन्य टेलिकॉम कंपनी के नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल के मामले में कॉलिंग मिनट्स की लिमिट भी सेट की है, जो 28 दिन वैलिडिटी वाले प्लान में 1000 मिनट, 84 दिन वाले में 3000 मिनट और 365 दिन वाले प्लान में 12000 मिनट है. इस लिमिट के बाद कंपनी यूजर से 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज लेगी. 3 दिसंबर से लागू होने वाले वोडाफोन आइडिया के रिवाइज्ड प्लान्स….

एयरटेल के प्लान्स भी 3 दिसंबर से 50 फीसदी तक महंगे होने जा रहे हैं. कंपनी ने एक बयान में कहा है कि एयरटेल के नए प्लान के अनुसार शुल्क में 50 पैसे प्रतिदिन से लेकर 2.85 रुपये प्रतिदिन तक की वृद्धि की गई है. इसके अलावा कंपनी ने अन्य टेलिकॉम कंपनी के नेटवर्क पर आउटगोइंग कॉल के मामले में कॉलिंग मिनट्स की एक लिमिट भी सेट की है. यह लिमिट क्रॉस होने पर कंपनी यूजर से 6 पैसे प्रति मिनट का चार्ज लेगी. ये लिमिट 28 दिन वैलिडिटी वाले प्लान में 1000 मिनट, 84 दिन वाले में 3000 मिनट और 365 दिन वाले प्लान में 12000 मिनट है. ये है रिवाइज प्लान्स की लिस्ट…

रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान्स की नई दरें 6 दिसंबर से 40 फीसदी तक महंगी होंगी. हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक रिवाइज्ड टैरिफ की लिस्ट जारी नहीं की गई है. जियो (Jio) ने दावा किया है कि शुल्क 40 फीसदी तक बढ़ाने के साथ 300 फीसदी तक अधिक फायदे भी देगी. जियो ने अक्टूबर 2019 में प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए अन्य टेलिकॉम नेटवर्क पर फ्री आउटगोइंग वॉइस कॉल्स को खत्म कर दिया और नॉन-जियो टेलिकॉम नेटवर्क पर कॉल करने पर यूजर्स से 6 पैसे प्रति मिनट के हिसाब से इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज (IUC) वसूलने का एलान किया था. इस एलान के बाद कंपनी ने ऑल इन वन प्लान्स लॉन्च किए, जिनमें तमाम बेनेफिट्स के साथ IUC मिनट शामिल होते हैं. इनके लिए आपको अलग से IUC वाउचर लेने की जरूरत नहीं होती.

