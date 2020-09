Vi प्रीपेड प्लान्स: 19 रु से शुरू हैं अनलिमिटेड पैक; मिलता है 4 GB/दिन तक डेटा

Vodafone Idea (Vi) prepaid plans: टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) अब ‘Vi’ बन गई है. रिब्रांडिंग के तहत कंपनी ने अपने ब्रांड नेम को बदल दिया है. Vi में V यानी वोडाफोन और i यानी आइडिया है. दोनों ब्रांड के इंटीग्रेशन का टेलीकॉम जगत का सबसे बड़ा एकीकरण करार दिया गया है. इस रिब्रांडिंग का असर वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों पर भी पड़ने वाला है. वोडाफोन आइडिया की ओर से जारी बयान में कंपनी ने दूसरी टेलिकॉम कंपनियों से प्रतियोगिता में बने रहने के लिए टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए हैं.

टैरिफ में बढ़ोत्तरी कब होगी, यह तो अभी सामने नहीं आया है. हालांकि बढ़ोत्तरी से पहले के प्रीपेड, पोस्टपेड प्लान नई Vi वेबसाइट पर लिस्टेड हैं. अब वोडाफोन और आइडिया की आधिकारिक भारतीय वेबसाइट पर विजिट करने पर आप https://www.myvi.in/ पर पहुंचते हैं. Vi के मौजूदा अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स 19 रुपये से शुरू हैं. 19 रु वाले प्लान में 200 एमबी डेटा और किसी भी नेटवर्क पर लोकल/नेशनल अनलिमिटेड कॉल्स 2 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलता है. इसके अलावा बाकी के अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान्स की डिटेल उनकी वैलिडिटी के हिसाब से इस तरह है…

129 रु वाला प्लान: कुल 2 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 300 लोकल/ नेशनल SMS

199 रु वाला प्लान: 1 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

299 रु वाला प्लान: 4 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन

249 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन+ 5 GB एक्स्ट्रा डेटा

149 रु वाला प्लान: कुल 3 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 300 SMS

219 रु वाला प्लान: 1 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन+ 2 GB एक्स्ट्रा डेटा

248 रु वाला प्लान: कुल 8 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

218 रु वाला प्लान: कुल 6 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

398 रु वाला प्लान: 3 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

558 रु वाला प्लान: 3 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन

449 रु वाला प्लान: 4 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन

399 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन+ 28 दिन के लिए 5 GB एक्स्ट्रा डेटा

269 रु वाला प्लान: कुल 4 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 600 लोकल/नेशनल SMS

ब्रांड ‘Vi’ बदलेगा Vodafone Idea की किस्मत? टैरिफ बढ़ोतरी से फंड रेजिंग तक, एक्शन में कंपनी

499 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

555 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

379 रु वाला प्लान: कुल 6 SMS डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 1000 लोकल/नेशनल SMS

699 रु वाला प्लान: 4 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

599 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 SMS प्रतिदिन+ 28 दिन के लिए 5 GB एक्स्ट्रा डेटा

819 रु वाला प्लान: 2 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन. वीवो स्मार्टफोन यूजर्स के लिए 1 साल की एक्सटेंडेट वॉरंटी

1499 रु वाला प्लान: कुल 24 GB डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 3600 SMS

2399 रु वाला प्लान: 1.5 GB/दिन डेटा+ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स+ 100 लोकल/नेशनल SMS प्रतिदिन

वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंदर टक्कर का कहना है कि नए टैरिफ से कंपनी को एआरपीयू सुधारने में मदद मिलेगी. यह अभी 114 रुपये है जबकि एयरटेल और जियो का एपीआरयू क्रमशः 157 रुपये और 140 रुपये है.

