IBM मैनेज करेगी Vodafone Idea का बिग डेटा प्लेटफॉर्म, घटेगी लागत

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (VIL) ने अपने ‘बिग डेटा’ प्लेटफॉर्म को बनाने और उसके प्रबंधन करने की जिम्मेदारी IBM को दी है. दोनों कंपनियों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि इससे वोडाफोन आइडिया का परिचालन सहज होगा और लागत में कमी आएगी. वोडाफोन आइडिया की नजर नए राजस्व ठिकानों और अवसरों पर है. वह भविष्य की 5जी टेक्नोलॉजी में बदलाव के लिए तैयार नेटवर्क का लाभ उठाने का लक्ष्य रखती है.

वोडाफोन आइडिया के मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी विशांत वोरा ने कहा कि डेटा की ताकत भविष्य में हमारी क्लाउड और आर्टिफिशल इंटेलीजेंस की प्रौद्योगिकी में बदलाव के लिए मदद करेगी. आईबीएम के पास बिग डेटा प्लेटफॉर्म के प्रबंधन, परामर्श, प्रणाली एकीकरण, अवसंरचनात्मक सेवाओं, परिचालन और रखरखाव इत्यादि की जिम्मेदारी होगी. इसके अलावा कंपनी नेटवर्क की सुरक्षा बेहतर करने की दिशा में भी काम करेगी.

IBM भारत/दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने कहा, ‘‘इस साझेदारी का परिणाम एक फ्यूचर रेडी और आधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आएगा. यह कार्यक्रम वोडाफोन आइडिया को दैनिक आधार पर कार्रवाई करने लायक आंकड़े देगा. इससे उसे प्रभावी तरीके से अपनी रणनीति और परिचालन स्तरीय फैसले लेने में मदद होगी.’’

TCS, HCL, Wipro, Infosys: रिकॉर्ड हाई पर IT के दिग्गज, कोरोना काल में 144% तक दिए रिटर्न

IBM पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से वोडाफोन आइिडया की रणनीतिक साझेदार है. इस साल की शुरुआत में दोनों कंपनियों के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत नेटवर्क में तेजी लाने और आईटी मॉडर्नाइजेशन के लिए वोडाफोन आइडिया का ओपन यूनिवर्सल क्लाउड, IBM और रेड हैट को डिलीवर किया जाना सुनिश्चित हुआ. आईटी और नेटवर्क इंटीग्रेशन के साथ VIL को आर्किटेक्चर मॉडर्नाइजेशन, ओपर सोर्स एडॉप्शन पर फोकस रखते हुए और डेटा मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रे​डिक्टिव इंप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर डेटा ट्रांसफॉरमेशन की जरूरत है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.