Vodafone Idea ने लॉन्च किया नया पोस्टपेड प्लान REDX, 50% ज्यादा स्पीड के साथ मिलेगा डाटा; जानें अन्य फायदे

टेलिकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने गुरुवार को एक नए पोस्टपेड प्लान REDX का एलान किया. इस प्लान में 50 फीसदी ज्यादा तेज डाटा स्पीड के अलावा दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे. कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि इस प्लान में इंटरनेशनल रोमिंग सर्विस पर छूट, अनलिमिटेड डाटा (रेगुलर प्लान्स के मुकाबले ज्यादा स्पीड से साथ), प्रीमियम कस्टमर सर्विस भी उप्लब्ध होगी. इसके अलावा एयरपोर्ट लॉन्ज में एक्सेस, हैंडसेट पर एक्सलूसिव डील, होटल बुकिंग और कई दूसरे बेनेफिट भी मिलेंगे.

इस ऑफर की कीमत 999 प्रति महीना रखी गई है. ऑफर के साथ एक शर्त है कि इसका लॉक इन पीरियड 6 माह का है. यानी आपको कम से कम 6 माह इससे जुड़ा रहना होगा. अगर आप 6 महीने से पहले इस प्लान को छोड़ते हैं तो आपको 3000 रुपये का फाइन देना होगा.

कंपनी के बयान में कहा गया है कि इस प्लान को डिजिटल होते भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वोडाफोन REDX प्लान में ग्राहकों को अमेरिका और कनाडा के लिये इंटरनेशनल कॉल्स की सुविधा 50 पैसे प्रति मिनट पर मिलेगी. इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉल, STD कॉल 50 पैसे प्रति मिनट पर मिलेगी. इसके साथ ही प्रतिदिन 100 SMS भी मिलेंगे. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जी 5 और वोडाफोन प्ले सब्सक्रिप्शन मिलेगा. ग्राहक सात दिन के लिए 2,999 रुपये वाला i-Roam Pack भी इस प्लान के साथ ले सकते हैं. इसके अलावा चार एयरपोर्ट लॉन्ज का एक्सेस मिलेगा. यह भारत या विदेश में बने घरेलू या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है.

Jio Vs Airtel Vs Vodafone: 250 रुपये से कम के मंथली प्‍लान में कौन दे रहा सबसे ज्‍यादा डेटा, चेक करें डिटेल

मुसाफिरों के लिए वोडाफोन RedX पर Hotels.com के जरिए होटल बुकिंग पर 15 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा. घूमने की जगहों की टिकट बुकिंग पर भी 10 फीसदी का डिस्काउंट उपलब्ध है. इसी तरह ग्राहक 31 जनवरी 2020 तक 5 फीसदी का एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं. वोडाफोन RedX के ग्राहकों को कंपनी चुनिंदा सैमसंग स्मार्टफोन्स पर स्पेशल डिस्काउंट भी दे रही है. यह सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर पर ही उपलब्ध हैं. यह ऑफर ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा हर 6 महीने में दो खरीदारी पर मिलेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.