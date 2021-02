वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च की प्रीमियम VOD सर्विस, ऐप पर भुगतान करके देख सकेंगे अपनी पसंदीदा मूवीज

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने सोमवार को Vi मूवीज और टीवी ऐप पर प्रीमियम वीडियो ऑन डिमांड सर्विस (PVOD) सर्विस के लॉन्च का एलान किया है. यह हंगामा के साथ समझौते के तहत किया गया है. टेलिकॉम कंपनी अपने ओटीटी में स्थिति को मजबूत करना चाहती है. वोडाफोन आइडिया (VIL) ने एक बयान में कहा कि भारत में PVOD मार्केट प्रीमैच्योर लेकिन आशाजनक है. इसके आगे कहा गया है कि ऐसे मॉडल नए महामारी के बाद के युग में बदल रहे हैं क्योंकि ग्राहक अपने घर बैठे आरामदायक जगह से मनोरंजन के अल्टरनेटिव ऑप्शन्स को खोज रहे हैं.

कंपनी ने कहा कि Vi मूवीज और टीवी पे पर व्यू मॉडल उसकी मनोरंजन की पेशकश का विस्तार है. बयान में कहा गया है कि मौजूदा पेशकश की मदद से यूजर्स अपने रिचार्ज या पोस्टपेड प्लान के मुताबिक बिना किसी अतिरिक्त कीमत पर कंटेंट देख सकते हैं. पे पर व्यू लॉन्च इस एजेंडे को बढ़ा रहा है, जिसमें यूजर्स को जो वे देखना चाहते हैं और जिस भाषा में देखना चाहते हैं, उसके लिए भुगतान करने के लिए उन्हें सशक्त करना है. VIL और हंगामा के बीच समझौते का लक्ष्य भारत में डिजिटल इकोसिस्टम की ग्रोथ को बढ़ावा देना और टेलिकॉम कंपनियों के ग्राहकों को प्रीमियम हॉलीवुड फिल्मों का एक्सेस देना है.

कंपनी के मुताबिक, इस सर्विस के तहत, जिन मूवीज को VIL ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, उनमें Tenet, Joker, Birds of Prey, SCOOB, Aquaman आदि शामिल हैं. पार्टनरशिप पर बोलते हुए, VIL के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अवनीश खोसला ने कहा कि अर्थव्यवस्था और मनोरंजन के कारोबार के खुलने के साथ, नए कंटेंट खपत के मॉडल उभरकर आ रहे हैं, जिनकी मदद से यूजर्स निश्चित कीमत पर कंटेंट देख सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी इनोवेटिव और पार्टनरशिप वाली कंटेंट स्ट्रैटजी ने उन्हें कंटेंट मॉनेटाइजेशन के लिए इस बड़े स्तर पर नहीं इस्तेमाल किए गए बाजार में टेलिकॉम फर्स्ट अप्रोच अपनाने में मदद की है. खोसला ने आगे कहा कि VIL इस सेगमेंट की ग्रोथ के लिए हंगामा डिजिटल जैसे पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है.

