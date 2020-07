Vodafone Idea का नया प्रीपेड प्लान: 84 दिन रोज मिलेगा 2GB डेटा, जानें कितना करना होगा खर्च

Vodafone Idea new 819 rupees prepaid plan: वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) अपने ग्राहकों के लिए नए प्रीपेड प्लान लेकर आती रहती है. अब टेलिकॉम कंपनी ने ग्राहकों के लिए नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जिसमें रोजाना 1.5GB डेटा प्रति दिन से थोड़ा ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है. यह प्लान हाल ही में लॉन्च हुआ है. यह प्लान 819 रुपये का है. इस प्रीपेड प्लान के बेनेफिट्स में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 2GB डेटा और 100 sms प्रति दिन मिलेंगे.

इस प्लान के अतिरिक्त बेनेफिट्स में मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस भी मिलेगा. इसमें वोडाफोन प्ले का 499 रुपये का पूरे साल की वैलिडिटी और ZEE प्रीमियम का 999 रुपये वाला सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है. इस प्लान के साथ आइडिया मूवीज का सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल की मोबाइल शील्ड की वारंटी भी मिल रही है. प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है.

वोडाफोन आइडिया के दूसरे प्लान्स भी मौजूद हैं, जिनमें ग्राहकों को रोजाना 2GB का डेटा मिलता है. इन प्लान्स की खास बात यह है कि इनमें कंपनी डबल डेटा ऑफर दे रही है और इसलिए वर्तमान में इनमें 4GB का डेटा मिल रहा है. हालांकि, अभी इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं है कि यह कितने लंबे समय की अवधि के लिए है.

819 रुपये के प्लान के सीधे मुकाबले में 699 रुपये का प्लान है. 699 रुपये के प्लान में भी 84 दिन की वैलिडिटी के लिए रोजाना 2GB डेटा मिलेगा. प्लान के दूसरे बेनेफिट्स समान है. 819 रुपये वाले प्लान में अतिरिक्त बेनेफिट है कि इसमें आइडिया मूवीज और एक साल की मोबाइल शील्ड वारंटी है. इसके अलावा 699 रुपये में अभी डबल डेटा ऑफर के तहत 2GB की जगह रोजाना 4GB डेटा मिल रहा है.

रोजाना 2GB डटा वाले दूसरे प्लान्स 299 रुपये और 449 रुपये के हैं. दोनों ही प्लान्स में कंपनी डबल डेटा ऑफर दे रही है. तो इनमें भी 4GB डेली डेटा मिल रहा है. 299 रुपये का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और दूसरे बेनेफिट्स 699 रुपये वाले प्लान के समान हैं. वहीं, 499 रुपये का प्लान 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है और दूसरे बेनेफिट्स 699 रुपये के प्लान के समान हैं.

