Vivo का Z6 5G स्मार्टफोन 29 फरवरी को होगा लॉन्च, क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद

वीवो (Vivo) ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo Z6 5G के चीन में लॉन्च का टीजर जारी किया है. कंपनी ने एलान किया है कि फोन की प्री-सेल 29 फरवरी से शुरू हो जाएगी और फोन की कीमत को एक दिन पहले बताया जाएगा. कंपनी ने फोन के लिए रिजर्वेशन अपनी आधिकरिक वेबसाइट पर शुरू कर दिए हैं और फोन के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बता दिया है. कंपनी ने Weibo के जरिए चीन के बाजार में Vivo Z6 5G के लॉन्च का एलान किया है. कंपनी ने अपने पोस्ट में बताया है कि Vivo Z6 5G की प्री सेल को 29 फरवरी से शुरू किया जाएगा.

Vivo Z6 5G में होल-पंच डिस्प्ले के साथ स्क्रीन के दायीं तरफ टॉप पर होल-पंच डिस्प्ले होने की उम्मीद है. फोन में AI पावर्ड क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ तीन इमेज सेंसर एक लाइन में और चौथा सेंसर फ्लैश के नीचे साइड पर दिया होगा. फोन के बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और सबसे नीचे लोगो दिया होगा. इसके अलावा फोन में स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ एक बड़ी 5,000mAh की बैटरी दी होगी. फोन में 44W का फार्स्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा. रिजर्वेशन पेज पर Vivo Z6 5G को तीन कलर ऑप्शन्स में लिस्ट किया गया है- व्हाइट, ब्लू और ब्लैक.

Weibo के एक अलग पोस्ट में इस बात को कन्फर्म किया गया है कि फोन में डुअल मोड 5G सपोर्ट और गर्मी के लिए PC लिक्विड कूलिंग का फीचर दिया होगा. स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 रन होने की उम्मीद है जिसके साथ कंपनी का अपना FunTouch UI होगा.

चीन में Vivo Z6 5G की बिक्री JD.com के जरिए होगी. हालांकि, फोन के ग्लोबल लॉन्च के बारे में अभी कोई साफ जानकारी नहीं है. Vivo Z6 का चीनी बाजार में मुकाबला Xiaomi Redmi K30 5G और Realme X50 5G से रहेगा. इस फोन के बारे में दूसरी डिटेल लॉन्च की तारीख के नजदीक आने पर सामने आएंगी.

