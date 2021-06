Vivo Y73 India Launch: कीमत 20,999 रुपये; तीन रियर कैमरे, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y73 Launched in India: वीवो ने भारत में अपना नया 4G स्मार्टफोन Vivo Y73 लॉन्च किया है. यह सिंगल रैम और स्टोरेज और दो कलर ऑप्शन में आता है. फोन के मेन फीचर्स में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक SoC प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. यह पतला और वजन में हल्का स्मार्टफोन है.

Vivo Y73 की भारतीय बाजार में कीमत 20,990 रुपये इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इसे वीवो इंडिया ऑनलाइन स्टोर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, टाटा क्लिक, बजाज ईएमआई स्टोर और ऑफलाइन पार्टनर रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा. वर्तमान में, केवल फ्लिपकार्ट और वीवो इंडिया स्टोर ने फोन को सेल के लिए लिस्ट किया है.

Vivo Y73 के कैमरा की बात करें, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.79 लेंस के साथ, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 लेंस के साथ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर f/2.4 लेंस के साथ शामिल है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड Funtouch OS 11.1 मौजूद है. इसमें 6.44 इंच का फुल एटडी प्लस AMOLED डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल के साथ है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो SoC प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 8GB की रैम के साथ 3GB का एक्टेंडेड रैम फीचर है, जिसकी मदद से फोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है. वीवो ने कहा कि बढ़ी हुई रैम टेक्नोलॉजी 3GB की एक्सटरनल का इस्तेमाल करत सकती है, जिसकी मदद से एक समय पर 20 ऐप्स को खोला रखा जा सकता है. इसमें 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए Vivo Y73 में 4G, डुअल बैंड वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ v5, 3.5mm का हेडफोन जैक और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है. फोन में 4,000mAh की बैटरी है, जो 33W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन 161.24×74.37×7.38mm और 170 ग्राम वजन के साथ आता है.

