Vivo Y33s India Launch: 17,990 रुपये में 8GB रैम वाला नया स्मार्टफोन, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा

Vivo Y33s Launched in India: वीवो ने सोमवार को भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y33s लॉन्च किया है. वीवो के इस फोन के मेन फीचर्स में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो SoC प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप शामिल है. फोन दो कलर और एक वेरिएंट में उपलब्ध है.

Vivo Y33s की भारतीय बाजार में कीमत 17,990 रुपये इसके एकमात्र 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. फोन को वीवो इंडिया ई-स्टोर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, टाटा क्लिक, बजाज फिन्सर्व ईएमआई स्टोर और सभी पार्टनर रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा.

कंपनी HDFC और ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ खरीदारी करने पर फ्लैट 1,500 रुपये का कैशबैक दे रही है.

Vivo Y33s के कैमरा की बात करें, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.8 लेंस के साथ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर f/2.4 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 लेंस के साथ शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ दिया गया है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद Funtouch OS 11.1 मौजूद है. इसमें 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस LCD डिस्प्ले 1,080×2,408 पिक्सल के साथ दिया गया है. स्मार्टफोन में मीडिया टेक हेलियो G80 SoC प्रोसेसर है. इसमें 8GB की रैम और 128GB का स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल बैंड वाईफाई, 4G, ब्लूटूथ v5, NFC, GPS और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है. फोन के साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का भी फीचर दिया गया है. फोन में 5,000mAh की बैटरी मौजूद है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन 164.26×76.08x8mm और 182 ग्राम वजन के साथ आता है.

