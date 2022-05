Vivo X80 और X80 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल

Vivo X80 स्मार्टफोन की कीमत 54,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Vivo X80 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी कीमत 79,999 रुपये है.

Vivo की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज X80 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है.

Vivo X80, X80 Pro: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Vivo की लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज X80 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है. इस सीरीज के तहत, कंपनी ने दो नए स्मार्टफोन X80 और X80 Pro को पेश किया है. X80 प्रो स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आता है, जबकि X80 स्मार्टफोन में Mediatek डाइमेंशन 900 प्रोसेसर दिया गया है. Vivo X80 स्मार्टफोन की कीमत 54,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Vivo X80 प्रो स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी कीमत 79,999 रुपये है. UPI 123PAY: फीचर फोन से भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, कैसे काम करता है 123 PAY? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस Vivo X80, X80 Pro की कीमत और उपलब्धता Vivo X80 स्मार्टफोन के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 54,999 रुपये है. वहीं, 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 59,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा, Vivo X80 प्रो स्मार्टफोन की बात करें तो इसकी कीमत 79,999 रुपये है. Vivo X80 Pro और X80 की बिक्री 25 मई से शुरू होगी, हालांकि इसकी प्री-बुकिंग आज से शुरू हो गई है. इन स्मार्टफोन्स को आप फ्लिपकार्ट, वीवो के अपने ऑनलाइन स्टोर और ऑथराइज्ड ऑफलाइन रिटेलर्स पर खरीद सकते हैं. Vivo ने 5,999 रुपये में TWS 2 ANC बड्स को भी लॉन्च किया है. Vivo TWS 2 ई सीरीज की कीमत 3,999 रुपये होगी. Realme Narzo 50 5G और Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 48MP के कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की बैटरी Vivo X80, X80 Pro: स्पेसिफिकेशन्स Vivo X80 Pro स्मार्टफोन 2K रेजोल्यूशन के साथ 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले और 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है.

इसमें 80W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग के साथ 4,700mAh की बैटरी दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए इसमें कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है जो सैमसंग GNV सेंसर का इस्तेमाल करता है. इसमें 48MP Sony IMX598 अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 12MP पोर्ट्रेट कैमरा और 8MP पेरिस्कोप कैमरा 60X डिजिटल ज़ूम के साथ है. इसका फ्रंट कैमरा 32MP का है.

Vivo X80 की बात करें तो इसमें Pro वैरिएंट के समान आकार का डिस्प्ले है, हालांकि यह एक फुल एचडी + स्क्रीन है. फोन MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट के साथ आता है.

इसमें 50MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा, 12MP का पोर्ट्रेट कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा है. 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ इसमें 45000mAh की बैटरी दी गई है.

