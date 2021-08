Vivo X60 खरीदना हुआ सस्ता, कंपनी ने 3,000 रुपये तक घटाई कीमतें

Vivo X60 India Price Cut: Vivo X60 की कीमतों में भारत में बड़ी कटौती हुई है. चीनी कंपनी ने अलग-अलग मॉडल्स पर तीन हजार रुपये तक का डिस्काउंट पेश किया है. Vivo X60 के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की अब कीमत 34,990 रुपये होगी. इससे पहले इसकी कीमत 37,990 रुपये थी. इसका मतलब है कि आपको बेस वेरिएंट पर तीन हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. वहीं, 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल को 39,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इस वेरिएंट को 41,990 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था. इसका मतलब है कि इस पर आपको दो हजार रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

इसके अलावा कंपनी पांच हजार रुपये तक का डिस्काउंट भी दे रही है, जो HDFC बैंक और ICICI बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट/ डेबिट कार्ड ईएमआई ट्रांजैक्शन पर लागू होगा. नई कीमतों और ऑफर्स को वीवो इंडिया के ऑनलाइन स्टोर, बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सभी बड़े ऑफलाइन रिटेल पार्नर्स पर आज से देखा जा सकता है. इसके साथ 12 महीने तक का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी मौजूद है.

Vivo X60 में 6.56 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले मौजूद है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 870 SoC प्रोसेसर के साथ 12GB तक की रैम और 256GB तक का स्टोरेज है.

फोन में 4,200mAh की बैटरी साइज के साथ 33W फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है.

Vivo X60 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 13 मेगापिक्सल का सेंसर, 13 मेगापिक्सल का कैमरा और 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है.

