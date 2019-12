32 MP सेल्फी कैमरे के साथ Vivo V17 भारत में लॉन्च, जानें कीमत व अन्य फीचर्स

Vivo ने अपने V17 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी डिजाइन व स्पेसिफिकेशंस रूस में लॉन्च किए गए Vivo V17 से अलग है. भारत में लॉन्च Vivo V17 में होल-पंच डिस्प्ले डिजाइन दी गई है. इस स्मार्टफोन को केवल एक वेरिएंट 8 GB RAM+ 128 GB में पेश किया गया है और कीमत 22,990 रुपये रखी गई है. Vivo V17 स्मार्टफोन मिडनाइट ओशियन (ब्लैक) और ग्लेशियर आइस (व्हाइट) रंग में उपलब्ध होगा.

फोन की बिक्री 17 दिसंबर से शुरू होगी, हालांकि इसकी प्री-बुकिंग आज से ही शुरू हो गई है. यह अमेजन, फ्लिपकार्ट, आधिकारिक Vivo India e-store समेत विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर दोनों पर उपलब्ध होगा.

Vivo V17 पर मिलने वाले ऑफर्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक समेत चुनिंदा बैंकों के कार्ड के जरिए 31 दिसंबर तक पेमेंट किए जाने पर 5 फीसदी कैशबैक शामिल है. इसके अलावा 12000 रुपये का Jio एडिशनल डाटा बेनिफिट भी होगा. कस्टमर बजाज, IDFC First बैंक, HDB Financial Services और Home Credit जैसे वित्तीय पार्टनर्स के जरिए EMI पर भी फोन खरीद सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.