Vivo T1 Pro 5G और Vivo T1 44W बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स से जुड़ी पूरी डिटेल

Vivo T1 Pro 5G और T1 44W दोनों स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यह Android 12 पर बेस्ड FunTouch OS 12 के साथ आएगा.

Vivo T1 Pro 5G, Vivo T1 44W: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो (Vivo) ने भारतीय बाजार में अपने दो नए स्मार्टफोन T1 Pro 5G और T1 44W को लॉन्च कर दिया है. Vivo T1 Pro 5G स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 778G 5G चिपसेट दिया गया है, जबकि T1 44W स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ आता है. दोनों ही स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट, वीवो के ई-स्टोर और देश भर के रिटेलर्स पर खरीदा जा सकता है. T1 Pro 5G और T1 44W दोनों में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और यह Android 12 पर बेस्ड FunTouch OS 12 के साथ आएगा. Vivo T1 Pro 5G: फीचर्स समेत अन्य डिटेल T1 Pro 5G T1 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर दिया गया है. यह स्मार्टफोन अलग-अलग क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए 7 5G बैंड को सपोर्ट करेगा और वीवो की 8 लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएगा. इस स्मार्टफोन में 66W फ्लैशचार्ज सपोर्ट के साथ 4700mAh की बैटरी दी गई है. इस स्मार्टफोन में 6.44-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है और इसमें ‘एसजीएस आई केयर डिस्प्ले’ है, जिसका मकसद यूजर्स को ब्लू लाइट से बचाना है. फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64MP का प्राइमरी कैमरा, 117-डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू (FOV) के साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो कैमरा शामिल है. फ्रंट कैमरा 16MP का है. फोन 4k वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. वीवो के अनुसार, फोन “स्मार्ट पावर एम्पलीफायर” टेक्नोलॉजी के साथ एक कस्टमाइज्ड लाउडस्पीकर के साथ आता है. Twitter New Feature: ट्विटर हैंडल अब होगा और भी पर्सनल, खास सर्किल फीचर की टेस्टिंग शुरू Vivo T1 44W: फीचर्स समेत अन्य डिटेल Vivo T1 44W स्मार्टफोन 6nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ आता है. इस स्मार्टफोन में 6.44-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 44W फ्लैशचार्ज टेक्नोलॉजी के साथ 5000mAh की बैटरी दी गई है. इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का मैक्रो कैमरा और 2MP का कैमरा शामिल है. इसमें सुपर नाइट मोड, फन शॉट और AI फेस ब्यूटी जैसे शूटिंग मोड दिए गए हैं. Top AC and Refrigerator: तेज गर्मी के बीच बेहतर एसी-फ्रिज चुनने में हो रही है उलझन? इन मॉडल्स पर भी कर सकते हैं विचार दोनों स्मार्टफोन की कीमत और उपलब्धता T1 Pro 5G का प्री बुकिंग 5 मई से कर सकते हैं और 7 मई को दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. यह दो रंगों में आएगा- टर्बो ब्लैक और टर्बो Cyan. स्मार्टफोन की कीमत 6GB+128GB वैरिएंट के लिए 23,999 रुपये और 8GB+128GB वैरिएंट के लिए 24,999 रुपये होगी. कंपनी का कहना है कि ग्राहक 31 मई से पहले फोन खरीदने के लिए चुनिंदा कार्ड (ICICI/SBI/IDFC फर्स्ट बैंक/वनकार्ड) का इस्तेमाल करके डिवाइस पर 2,500 रुपये तक के डिस्काउंट फायदा उठा सकते हैं. Vivo T1 44W स्मार्टफोन की बिक्री 8 मई से शुरू होगी और यह तीन रंगों मिडनाइट गैलेक्सी, Starry स्काई और आइस डॉन में उपलब्ध होगा. T1 44W स्मार्टफोन के 4GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 14,499 रुपये, 6GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 15,999 रुपये और 8GB + 128GB वैरिएंट की कीमत 17,999 रुपये रखी गई है. कंपनी के मुताबिक, 31 मई से पहले इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए चुनिंदा कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1,500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा.

