बदल जाएगी सेल्फी की दुनिया! बाजार में आया Vivo S5, जानिए कितना करना होगा खर्च

वीवो ने अपना नए स्मार्टफोन Vivo S5 को आधिकारिक तौर पर चीन में लॉन्च कर दिया है. Vivo S5 की एक बड़ी खासियत इसमें मौजूद डायमंड शेप का रियर कैमरा सेटअप है. इस फोन में 3D कर्व्ड बैक डिजाइन है. इस स्मार्टफोन में इन डिस्पले फिंगरप्रेंट सेंसर भी है जिससे फिंगरप्रिंट को पहचानने में 0.38 सेकंड लगते हैं. इसके साथ ही फोन में मल्टी-ट्रबो टेक्नोलॉजी है जो इस स्मार्टफोन पर गेमिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है.

इस फोन के 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 2,698 युआन (लगभग 27,700 रुपये) है. जबकि 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ फोन की कीमत 2,998 युआन (लगभग 30,700 रुपये) है. यह स्मार्टफोन तीन अलग कलर ऑप्शन्स आइसलैंडिक ब्लू, फैंटम ब्लू और स्टार ब्लैक में उपलब्ध होगा. चीन में इसकी बिक्री 22 नवंबर से शुरू होगी. हालांकि भारत में यह फोन कब से उपलब्ध होगा और इसकी कीमत क्या होगी, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

Vivo S5 में एंड्रॉयड 9 पाई मौजूद होगा. इसके साथ ही 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले 20:9 के एक्सपेक्ट रेश्यो के साथ होगा. इस फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 712 SoC और 8GB की रैम के साथ मौजूद है.

इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें डायमंड शेप का कैमरा सेटअप है जिसमें चार अलग सेंसर हैं. कैमरा सेटअप में 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर है जिसमें f/1.79 का लैंस है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर है जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल f/2.2 लैंस 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ मौजूद है. फोन में एक 2 मेगापिक्सल का सेंसर और एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है. फोन के फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेंसर है.

Vivo S5 में 128GB और 256GB के स्टोरेज ऑप्शन मौजूद हैं. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, GPS/ A-GPS, USB Type-C, और एक 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है.

वीवो ने फोन में 4,100 mAh की बैटरी दी है जो 22.5W की फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. इसके अलावा, फोन का वजन 188 ग्राम है.

