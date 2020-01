Vivo S1 Pro भारत में लॉन्च; फोन में 48 MP का कैमरा, जानें कीमत और फीचर्स

Vivo ने भारत में Vivo S1 Pro को लॉन्च कर दिया है. वीवो का यह नया स्मार्टफोन डायमंड शेप्ड रियर कैमरा सेटअप के साथ उपलब्ध है. चीन की स्मार्टफोन कंपनी की पिछले साल शुरू की गई एस सीरीज का यह लेटेस्ट मॉडल है. वीवो भारत में Vivo S1 Pro को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जरिए से बेचेगी. इस स्मार्टफोन में वाटरड्रोप-स्टाइल डिस्प्ले नॉच और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा. इसके अलावा इस फोन की खासियत 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा और 8GB की रैम है.

#StyleLikeAPro with the 48MP AI Quad Rear Camera & 32MP AI Selfie Camera on #vivoS1Pro . Starting at INR 19,990/- Enjoy 10% cashback on ICICI Bank & One Time Screen Replacement on every purchase. Available today at nearby stores, know more: https://t.co/yaHdS9wqwU pic.twitter.com/hkw3BC51y7

भारतीय बाजार में Vivo S1 Pro की कीमत 19,900 रुपये रखी गई है. यह कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले फोन के सिंगल वेरिएंट के लिए है. फोन में मिस्टिक ब्लैक, जेजी ब्लू और ड्रीमी व्हाइट कलर ऑप्शन्स मिलेंगे. यह अभी सभी बड़े ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स के जरिए सेल पर उपलब्ध है जिसमें वीवो इंडिया ऑनलाइन स्टोर, अमेजन और फ्लिपकार्ट शामिल है.

सेल ऑफर्स में फोन पर ICICI बैंक के कार्ड्स के जरिए 10 फीसदी का कैशबैक मिल रहा है. 12,000 रुपये के जियो ऑफर्स भी उपलब्ध हैं जो 31 जनवरी तक मान्य हैं. इसके अलावा ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी कैशबैक के साथ 9 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑप्सन मौजूद है. इस फोन को सबसे पहले चीन और फिर फिलीपींस में एक नए अवतार में लॉन्च किया गया था.

Vivo S1 Pro डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 9 पाई रन करता है. इसके साथ फोन में एंड्रॉयड 9 पाई के साथ फनटच ओएस 9.2 और 6.38 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले 1080×2340 पिक्सल के साथ मिल रहा है. डिस्प्ले का एक्सपेक्ट रेश्यो 19.5:9 का है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 665 SoC प्रोसेसर और GB की रैम मौजूद है.

जनवरी में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स; Xiaomi, Samsung, Vivo, Realme, Honor उतारेंगी शानदार प्रोडक्ट्स

कैमरा की बात करें तो, Vivo S1 Pro में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर जो f/1.8 लेंस के साथ मौजूद है. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर f/2.2 लेंस के साथ मिल रहा है. इस फोन के कैमरा सेटअप में दो 2 मेगापिक्सल के सेंसर भी मौजूद हैं. सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फ्रंट कैमरा में AI फेस ब्यूटी, एचडीआर, AI प्रोटरेट लाइटिंग और ग्रुप सेल्फी जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है.

Vivo S1 Pro में 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE, वाईफाई (डुअल बैंड), ब्लूटूथ v5.0, जीपीएस/ ए-जीपीएस और USB टाइप-सी पोर्ट दिया गया है. इस फोन में 4,500mAh की बैटरी है जो 18W के डुअल इंजन फार्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. इसके अलावा फोन 159.25×75.19×8.68mm के साथ 186.7 ग्राम के वजन के साथ मिल रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.