Vodafone Idea के कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए नए पोस्टपेड प्लान; 499 रुपये में 100GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स का बेनेफिट

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea Limited) की विशेष एंटरप्राइज़ सेवा Vi बिजनेस ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए नए पोस्टपेड प्लान का एलान किया है. ये अपग्रेडेड प्लान्स कई एक्सलूसिव बेनेफिट्स के साथ आते हैं. कंपनी का कहना है कि ये Vi बिजनेस प्लस प्लान्स कॉरपोरेट ग्राहकों के बिजनेस से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बनाए गए हैं.

299 रुपये के प्लान में 30GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 3000 SMS प्रति महीने मिलेंगे. प्लान में मोबाइल सिक्योरिटी, Vi मूवीज और टीवी क्लासिक और Vi कॉलर ट्यून्स के जरिए प्रोफाइल ट्यून्स का बेनेफिट मिलेगा.

349 रुपये के प्लान में 40GB इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 3000 एसएमएस प्रति महीने मिलते हैं. प्लान के साथ मोबाइल सिक्योरिटी, लोकेशन ट्रैकिंग सोल्यूशन, Vi मूवीज एंड टीवी वीआईपी और Vi कॉलर ट्यून्स के जरिए प्रोफाइल ट्यून्स का एक्सेस भी मिलेगा.

इसके अलावा 399 रुपये का प्लान है. इसमें 60GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 300 एसएमएस प्रति महीने का बेनेफिट मिलेगा. प्लान के साथ मोबाइल सिक्योरिटी, लोकेशन ट्रैकिंग सोल्यूशंस, Vi मूवीज एंड टीवी वीआईपी और Vi कॉलर ट्यून्स के जरिए प्रोफाइल ट्यून्स का एक्सेस मिल रहा है.

499 रुपये के प्लान में 100GB इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स और 3000 एसएमएस प्रति महीने मिलते हैं. प्लान में मोबाइल सिक्योरिटी, लोकेशन ट्रैकिंग सोल्यूशंस, Vi मूवीज एंड टीवी वीआईपी, Vi कॉलर ट्यून्स के जरिए प्रोफाइल ट्यून्स के साथ एक साल का डिजनी प्लस होटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों की एजीआर बकाया की दोबारा गणना की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी थी. भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने याचिका में बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की गणना में गलती का आरोप लगाया था. जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह याचिका खारिज किया था. वोडोफान आइडिया के शेयर इस फैसले के बाद से 8 फीसदी से अधिक टूट गए थे.

