Windows 11 में यूजर्स इस्तेमाल कर सकेंगे एंड्रॉयड ऐप्स, जानें इससे जुड़ी हर डिटेल

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में Windows 11 का एलान किया है. और अब कंपनी के एक इंजीनियर ने साझा किया है कि नए ओएस अपडेट के यूजर्स अपने सिस्टम पर एंड्रॉयड ऐप्स को भी साइडलोड कर सकेंगे. इसका मतलब है कि यूजर्स को केवल अमेजन द्वारा उपलब्ध ऐप्स का ही नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा. हालांकि, यह बात भी पूरी तरह साफ नहीं है कि एंड्रॉयड ऐप्स Windows पर कैसे रन करेंगे.

Windows 11 पर साइडलोडेड ऐप्स को रन या इंस्टॉल करने की प्रक्रिया के बारे में अभी जानकारी नहीं है. जहां Chrome OS भी यूजर्स को साइलोडेड ऐप्स को रन करने की इजाजत देता है, प्रक्रिया जटिल है क्योंकि इसमें यूजर्स को Linux इनेबल और फिर कुछ कमांड लाइन वर्क करने की जरूरत होती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बारे में पूछे जाने पर कि अमेजन ऐप स्टोर से बाहर के एंड्रॉयड ऐप्स नए ओएस पर कैसे रन करेंगे, Redmond ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में यूजर्स को एंड्रॉयड ऐप्स को डिस्कवर करने की इजाजत मिलेगी और वे उन्हें अमेजन ऐपस्टोर की मदद से प्राप्त कर सकेंगे. टेक कंपनी ने और डिटेल्स को शेयर नहीं किया है.

यूजर्स के बीच एंड्रॉयड ऐप्स की साइडलोडिंग से जुड़े ये बहुत से सवाल तब नहीं सामने आते, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजन ऐप स्टोर की जगह गूगल प्ले स्टोर को शामिल करना चुना होता. क्योंकि जहां सभी ऐप स्टोर्स यूजर्स को ऐसे कुछ प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा, जिन्हें वे पहले नहीं कर पाते थे. वहीं, अमेजन ऐपस्टोर मुख्य एंड्रॉयड ऐप्स जैसे स्नैपचैट और एप्पल म्यूजिक को भी अपने कैटलॉग से बाहर रखता है.

जहां यह उन यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, जो विन्डोज पर एंड्रॉयड ऐप्स को साइडलोड करने पर विचार कर रहे थे. इसके साथ यह कई चिंताओं को भी लेकर आता है. प्राइवेसी उन ऐप्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से मुफ्त उपलब्ध हैं. लेकिन लोग पेड ऐप्स के APK को गलत स्रोतों से प्राप्त और उन्हें फिर अपने सिस्टम पर लोड कर सकते हैं.

